香港現行性罪行法例基本上沿用英國《1956年性罪行法令》，過去68年來鮮少改革，對涉及兒童性罪行的定義和處理亦相當簡單，甚至落後上世紀80年代由社署制訂的《處理虐待兒童個案程序指引》。2022年5月，法改會發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，就《檢討實質的性罪行》報告書所建議，針對各項罪行刑罰、改革和加強性罪犯的治療和自新服務、優化性罪行定罪紀錄查核機制等3大方面，提出最終建議。然而，這份由法改會歷時16年才完成的報告書，帶來的實質改變卻是讓人失望的。

研究指，上年度青少年罪行個案數字為209宗，性罪行佔63宗，比率高達30%，是2009年以來最高。另政府數據顯示，2023年侵害兒童性罪行個案為696宗，較2022年上升20%，對比2020年更達驚人的80%。2023年強姦及非禮案件對比前年亦有上升趨勢。這些明顯反映性罪行個案比率節節上升。

筆者及所屬政黨一直要求擴大「性罪行定罪紀錄查核」機制，及盡快修訂性罪行條例。多年前，筆者已在立法會保安事務委員會上，對相關議題表達意見及關注。政府當年推出查核機制時曾承諾，待首階段運作暢順後，再考慮開放予家長及志願工作者使用，惟當時查核機制並不全面，包括只適用於準僱員，但對有孌童癖的現職僱員，沒任何防範措施。此外，機制只讓機構或企業僱主查核紀錄，但有聘用私人補習老師或子女參與團體活動的家長卻無權使用。

多年前，有狎童前科的香港小童群益會社區中心活動助理非禮女童案例，已反映查核制度不足，惟當局一直指要等有適當能力處理，才再擴大及延伸。而事實上社會正有這樣需求，特別是現時私營補習社和私人補習老師愈來愈多，老師與小朋友有長時間的單獨接觸，風險很高。既然這樣，就必須盡早擴大機制及增加服務能力，等更多家長可放心。

擴大查核機制涵蓋範圍獲社會普遍支持，保安局日前公布將分3階段擴大範圍，率先於今年第四季擴至「準」自僱人士，如私人補習老師、運動教練、音樂老師等上門服務提供者，明年底前再擴至志願工作者，最後至所有僱員及自僱人士，筆者對有關安排十分贊同及支持。預期擴大查核範圍後，合資格申請人數將大增，當局正積極優化查核機制的電子系統設備，並建立網上申請平台，以電子方式處理申請。

兒童及婦女受到性傷害或性侵犯，影響將伴隨終生，保障他們免受性罪行的殘害是政府應有之義。同時政府亦應考慮把機制涵蓋「已失時效」的定罪，及延長有關定罪的時限。此外，本港現時性罪行的定義狹窄，相關法例過時，政府須盡快更新性罪行定義及修訂性罪行條例，參考海外司法管轄區相關法例的發展，制訂具體的法例修訂建議，以加強打擊任何形式的性罪行。