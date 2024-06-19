世界視線：馬克龍國會重選　恐難逃聯合執政

法國總統馬克龍領導的復興黨，在歐洲議會選舉中失敗，以約14.6%得票率，大敗給瑪琳勒龐領導的國民聯盟的約31.36%選票。如今他解散國民議會，於6月30日及7月7日分兩階段重新大選。

馬克龍此舉雖然被認為是政治賭博，但箇中其實有其道理，首先他相信國民聯盟即使挾歐洲議會選舉的勝利，得票也不會超過和它對立的陣營。事實上，國民聯盟在最新的民意調查中也只佔33%支持率，馬克龍是想利用這次機會營造社會對極右派崛起的危機感，建立由建制派到左翼的大聯盟，以對付國民聯盟這個幾乎孤軍作戰的民粹右派（雖然瑪琳勒龐的姪女瑪莉安新成立的再征服黨會給予支持）。

自歐洲議會選舉塵埃落定及馬克龍宣布提前國會大選後，法國多個城市出現強大的反國民聯盟示威，但最矚目的是法國左派勢力很快便組織了「新法國人民/群眾陣線（NFP）」，這在法國歷史上一直是左派結合工會支持下，與共產主義、社會主義等派別及中間自由派組成大聯盟，以緊急對抗極右勢力崛起的政治運動。如今它正在工會全力支持下，結合共產黨、社會黨、不屈法國黨及綠黨各黨派參與新一輪選舉，此舉顯示了法國左派勢力的大統整，因為這些黨派之間，一直對俄烏及巴以戰爭存在重大意見分歧，在選舉方面也往往不全面合作。

今次它們放下政治歧見，決定在國會選舉的577個選區中，協商在每個選區只共同推舉一位候選人，以集中宣傳和選票取勝。根據最新民意調查，新法國人民/群眾陣線得到不低於30%的支持，這明顯可以和國民聯盟分庭抗禮。

馬克龍的如意算盤正是：6月30日國會選舉第一輪投票，沒有任何黨派可獲50%選票（以及還要是合法選民的25%），就要進入第二輪投票，反對國民聯盟的陣營計有：左派新法國人民/群眾陣線的30%得票率或以上，馬克龍的復興黨可得15%或更多，加上戴高樂派的共和黨在內部意見分歧下可能還有5%選票以上，它們會有過半數壓倒國民聯盟。馬克龍是大有機會逃避與國民聯盟建立「同居政府」（總統和總理屬於不同政黨），但可能要接受與左派政治「同居」了！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻