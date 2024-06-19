最近網上關於沙特不願續簽《石油美元協議》的消息甚囂塵上，雖然未經證實，有人說消息未必準確，但不管怎麼樣，沙特逐漸傾向以非美元結算石油交易是事實，沙特加入由國際清算銀行和中國牽頭成立的央行數碼貨幣跨境試驗項目也是事實。作為中東第一產油大戶而且具有政治影響力的國家，沙特的舉動自然備受關注，外媒說這意味着全球石油貿易又朝着去美元化邁進一大步，雖不中亦不遠矣。

美國當然也聞到不祥味道，最近頻繁接觸沙特，希望穩住雙方關係，並以新安全協議為誘餌，美方承諾提供防衞需要，沙特則與以色列和好，並疏離中國。西方媒體聲稱新安全協議「接近達成」，是嗎？分明是一廂情願。加薩戰爭還沒結束，以色列與阿拉伯世界愈鬧愈僵，沙以關係如何正常化？至於所謂的疏離中國，更是無稽之談，中國既是沙特石油最大買家，也是全球第一貿易大國，實力和影響力日益提升，沙特怎麼可能放棄這個大主顧？

美國想穩住與沙特的關係，重拾中東主導權，那是自己的事，旁人不會置喙，但是，企圖挑撥離間，以犧牲中沙關係作為交換，絕對是癡心妄想。須知道今時不同往日，美國實力和影響力每況愈下，再也無法像過去那樣予取予攜。相反，隨着全球去美元化步伐加快，沙特也必將順應時代潮流，放棄石油美元協議只是時間的問題。

可以見到，目前全球已有20%以上的石油交易是透過非美元貨幣結算，俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、伊拉克等國早就接受人民幣結算，去年法國的石油公司也首次以人民幣結算天然氣交易。加上阿聯酋及沙特先後加入央行數碼貨幣跨境試驗項目「多邊央行數碼貨幣橋」，以非美元貨幣結算石油交易的比例必將持續上升。雖然這並不表示美元霸權即將崩潰，但美元在國際貿易中的重要性逐漸減弱，已是不爭的事實。

「不積跬步，無以至千里。」去美元化是一個漫長過程，但只要開始了，就不會停止。這種局面正是美國自己造成，濫用美元霸權，動不動制裁別國，實際上就是不斷透支美元信用，使各國漸漸遠離美元資產。美國霸權主要靠美軍和美元支撐，而美軍又靠美元供養，若美元失去價值，美軍無以為繼，美國霸權自然保不住。這是危言聳聽嗎？不妨放長雙眼瞧瞧。