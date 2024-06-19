近日美國軍方的印太區司令語出驚人，說中國大陸一旦兵犯台灣，美軍可能動用數以千計的無人飛機和無人艦艇截擊，會將台灣海峽變成地獄。此番言論絕非隨口所說，五角大樓研究多時，或許終於得出結論，若然台海爆發戰事，美國未必會直接派兵協防，但會以人工智能武器參戰。

這個算盤打得忒是精明，美軍不必折損人命，卻能參與海峽戰爭，即使守不住台灣，也可以趁機挫損解放軍，若然瘋狂起來，還可以透過無人船艦，向上海、廣州甚至香港發動導彈攻擊，破壞中國的經濟重心，解放軍就算反擊，也只能摧毀對方的無人武器，美國軍隊及人民卻絲毫無損。五角大樓此計十分奸險，北京必須早作綢繆，尋求破解之道。

所謂的破解之道無他，就是及早向美國表明，台灣問題是中國內政，不容許任何國家作軍事介入，即使參戰的是無人武器，也等於向中國全面宣戰，解放軍必定以牙還牙，不排除會向對方的本土發動攻擊。

俄羅斯進軍烏克蘭，這場仗打了兩年多，美國雖然恨得牙癢癢，但也不敢派出無人武器，與俄軍正面對戰。究其原因，正是克里姆林宮老早表明，美軍一旦直接投入烏克蘭戰場，不論使用何種武器，都等同於對俄宣戰，後果如何，須由美方負責。華盛頓政府素來欺善怕惡，眼見莫斯科態度強硬，他們自然會知所避忌。

事實上，俄羅斯的做法可堪借鑑，所謂「革命不是請客吃飯」，牽涉到國家統一問題，更加不能含糊籠統，搞文縐縐的一套。北京應該立刻對美國劃下紅線，告訴他們豺狼來了，哪怕只是機械豺狼，我們也會毫不客氣，對背後操控的主人擎起獵槍！