台灣有家長與就讀台北公立排名前三明星高中的孩子閒聊，發現孩子對大禹一無所知，連聽都沒聽過這個名字，讓他感到震驚，懷疑是不是民進黨刻意修改課綱「去中國化」造成的問題。

消息傳出後，年輕人與中老年人的態度趨向兩極化，中老年人都認為這樣會讓孩子忘記自己民族的根本，年輕人卻多半覺得，大禹根本是神話傳說，知不知道都不影響生活學習就業，甚至有極端人士認為，大禹不過是古代統治者所創造的愚民樣辦，只是洗腦民眾服從的工具罷了，完全不值得浪費時間記憶學習。

大禹是否存在確有爭議，目前最早的記載來自遂公盨，距離傳說中大禹的年代也有上千年，但上面的記載卻和《尚書‧禹貢》篇所載高度雷同，證明至少在西周時期，大禹治水的故事已經廣泛流傳，所以和所謂愚民洗腦應該沒甚麼關係。

神話究竟應不應該學習？想像一下希臘人不知道宙斯與阿基里斯，日本人不知道神武天皇，希伯來人沒聽過亞伯拉罕是甚麼樣的情況？神話或許不是史實（歷史記載也未必完全真實），但卻是民族的共同記憶，闡述了先人對世界的觀感與傳承，若只因為沒有明確的實用價值而放棄學習，久而久之就會喪失民族的認同，成為淺碟式的庸碌社會。

最近有媒體人發現，台灣教育單位對省略號「……」的解釋，居然用「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」當例句，還說省略號代表「無法描述」。事實上省略號可用來表示節省原文或語句未完、意思未盡或語句斷斷續續等，並不只是無法描述的情節。當教育者都趨向網絡化、簡略化、懶人包化，不肯多了解那些看似無用的知識訊息，年輕人的未來，也就只能……了。