平心而論，有逾90個國家參加在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會，這個數字非常理想，畢竟與會國除了西方盟友，也包括俄羅斯傳統上的一些友好國家如匈牙利、哈薩克、印度，達到了歐美陣營企圖通過召開峰會向普京施壓的效果。可惜這次峰會最終還是以失敗落幕。

從峰會結束後發表的聯合公報來看，各國代表在會議上只討論了烏克蘭總統澤連斯基縮水版的「10點和平方案」，即確保核安全、糧食安全以及戰俘和平民安置問題，其他諸如要求俄軍撤離、賠償戰爭損失等，在峰會舉行前一早就在議程上刪除。更甚的是，公報居然沒提到俄羅斯「侵略」，而是改成比較中性的「戰爭」來形容俄烏戰爭。這對烏克蘭來說不止是失望，而是嚴重打擊了。

當然，和平峰會未達到西方國家的預期，一早有迹可尋。先不說俄羅斯和中國沒參加這次會議，除了歐洲，也幾乎沒有重要的國家領導人出席，例如美國只派出副總統參加，部分非北約的國家則派了特使作為代表。許多國家派人出席的級別不高，已經可以猜到這次和平峰會不會有好的結果。

事實上，西方國家過去大半年一邊對以色列屠殺巴勒斯坦人視若無睹，另一邊又大言不慚地譴責俄羅斯進攻烏克蘭，已令歐美在國際政治舞台失去道德號召力。瑞士原本邀請了160個國家參加和平峰會，有90多國到場，算是給足了面子，但包括印度、南非等南方國家在內的13個國家，最後一刻拒絕簽署公報，反映這些國家實施兩邊押注策略，無意得罪俄羅斯。總之，西方陣營費盡心思，拉攏到許多國家參加這次和平峰會，最後依然無法迫使大家改變中立立場，公報反而要遷就他們的中立立場，這對歐美來說可不是好事。