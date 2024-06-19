歐盟早前跟隨美國步伐，以反傾銷及「產能過剩」為由，向中國製電動車加徵17%至最高38%的額外進口關稅。有關加幅雖比美國的100%及預期中低，加上中國車廠正在國內外發動減價戰，預計加稅後中國電動車的實際售價，較大部分同等的歐洲車仍有一定競爭力，但中國總不可能完全不作出反制，關鍵是選擇哪一類歐洲貨品開刀。結果最近出爐了，是豬肉。

中國商務部日前公布，因應中國畜牧業協會提交的申請及相關初步證據，決定對歐盟的進口豬肉和豬副產品進行反傾銷調查。公布沒提及調查需時多久，但因歐盟已宣布下月4日起向中國電動車加稅，相信中方的調查將會全速進行，甚或會跟隨歐盟做法，在調查有結果前施加臨時性的限制措施。

為何揀豬肉呢？正如早前指出，中國不會直接報復針對歐盟的電動車或其他汽車出招，因為許多所謂的歐洲車品牌，都有在中國設廠或有跟中資企業合作，難以全面禁制，若硬要全禁只會既損人，又害己，同時打擊自家的車企和工人。再者，向中國出口大量高檔汽車的德國，已公開表明反對歐盟做法，中方也不希望殺錯良民，以怨報德。

中國也不會揀葡萄酒及烈酒落手。雖然法國有份支持對中國電動車加稅，但中國領導人才訪問完法國，獲對方熱情招待及送上名貴干邑做禮，也不好意思這麼快就反面，令自己在歐盟又少了一個朋友。對於歐洲名牌衣履、手袋及其他奢侈品，在中國經濟放緩下銷情早已轉差，加稅只會進一步打擊內地的經銷商和消費市道，對自己沒有着數。

豬肉及相關副產品就不同了，既不會害到朋友，也不會傷到自己，並且有大量更為價廉物美的別國貨品可即時頂替。明日再談。