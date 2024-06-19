俗語有云，人至賤則無敵！一般人未必能達到這境界，但本月13日七大工業國集團（G7）領袖的聲援烏克蘭共識，就給人領教了之感，北約國的厚顏無恥果然令人驚嘆。

七國要援烏抗俄，但又荷包乾塘，於是大家一起坐下來商量，結果竟是一齊做強盜，把2022年起歐洲金融機構凍結的俄羅斯資產合理徵用，將資產每年產生的利息拿去支援烏克蘭，這就皆大歡喜、歐烏三贏了。

七國當日開會討論的資產沒有一分一毫屬於他們，而是2022年俄羅斯對烏克蘭採取特別軍事行動後，以美國為首的西方陣營一齊金融制裁俄羅斯，把俄國存在歐洲金融機構做投資的錢凍結（其實就是扣押了）。當年俄羅斯在歐洲的資產約3,250億美元，每年產生的利息約30億美元。

現在，七大工業國奪他人身家來做慈善，而且是用俄羅斯的資產產生的錢，協助其敵人來打自己，俄羅斯很難不氣炸吧。

歐洲各個紳士國出了賤招後，既保全了支援烏克蘭的面子，又毋須自己掏腰包，還「玩財技」讓俄羅斯再嘗金融巨拳。完美的一箭三鵰！

只是，七大工業國的無恥決定讓很多小國敢怒不敢言，亦再一次認識了美、歐霸權，它不但體現在政治、軍事及文化上的掠奪，還有赤裸裸的金融掠奪。明明極度不義，但七國領導人卻能紳士般的擬定章程、通過協議，自己大宣判、大瓜分。這不是無恥、賤招，是甚麼？當然，以後大國小國恐怕會把國家資產拿更多去囤積黃金，起碼安全呀。

G7無恥，俄羅斯也不是吃素的。近日俄媒便向歐洲諸國發出「溫馨提示」，雖然沒放狠話，但歐洲企業及富商要開始腳軟了，甚至要計算今年有多少錢要被撇帳。俄媒說，G7國家倘沒收俄羅斯資產，會反使它們損失在俄的近830億美元（約6,474億港元）投資額。甚麼意思？

俄羅斯的潛台詞是，歐洲諸國做初一、俄就會做十五。因俄媒引述統計指，截至2022年底（此後兩年的數據未見披露），G7成員國對俄的直接經濟投資有828億美元（約6,458億港元），當中，最大投資者是英國，資產總額為189億美元（約1,474億港元）。德國也不少，共投資了173億美元（約1,349億港元）；法國投資了166億美元（約1,294億港元），就連意大利也投資了129億美元（約1,006億港元）。似乎，克里姆林宮已計算妥當反制措施，上述歐洲投資也可以被凍結。

而且，克宮不止是要報復歐洲，連美國、日本等也一起嚇了，美國投資者在俄羅斯投資了96億美元（約748億港元），日本也投資了46億美元（約358億港元），一向掹美國衫尾的加拿大也投資了29億美元（約226億港元），必要時，這些都走不掉，好戲果然在後頭。