世界視線：普京北韓聯手　東北亞趨穩定

俄羅斯總統普京訪問北韓，可說是回報北韓領袖金正恩去年9月的訪問俄羅斯。但從細節看，兩國關係比前更為親密。金正恩在機場親迎普京，在航機梯下等待普京落機，這是前所未見，也不見諸其他國家的禮重。普京邀請金正恩同坐專車離開機場，顯示出普京極其親善的反應。元首間的互動反映着兩國合作的真誠和密切程度。在這互動中，金正恩主動禮讓尊重普京，顯示出他怎樣看重普京的訪問，和背後俄朝的全面戰略合作。

俄朝的聯手，在東北亞是一個巨大的戰略轉變。北韓對俄一改與中國疏離的關係，主要是中國不敢公開與美國衝突，也缺乏對北韓的信任和無限度的支持。俄羅斯在烏戰之後脫歐入亞，最大的合作夥伴應是中國與北韓，北韓尤其迫切要與俄合作，取得俄羅斯的援助。中國反而以大國自視，舉措猶豫。但俄朝合作，中國與俄朝兩國的關係難以保持現時疏離狀況。俄朝合作便促成中俄、中朝加強合作，形成東北亞中俄朝三方互補互助之勢，與美國及日本、南韓對峙，改變北韓一直以來的孤立。

俄朝合作，當會提升北韓的國防科技水平，特別是導彈、核武和衞星技術，對美、日、韓構成重大威脅。俄羅斯海軍艦隊也會在北韓海域附近巡邏，與北韓協同演習，使北韓不再困守海岸防禦，海軍可伸延至日本海，對日本、南韓產生更大壓力。而俄朝合作，應可使北韓在自身核武防禦之外，多一重俄羅斯核武的保護，美國更不敢侵犯。由此，東北亞形成核武與常規武器的權力平衡，可保衝突與戰爭難以出現，這就好像冷戰時期核武平衡下的和平。或許這會是美國霸權衰落下的新軍事形勢，東北亞便給全球（包括歐洲）示範。

東北亞由權力平衡而和平，美國要在台海以至南海掀起戰亂便不容易。日本、南韓面對中俄朝的聯手，必然要避免風險，逃避被美國捲入戰亂的機會，兩國與中俄朝的關係便可能轉緩，用經貿推動。而美國若缺日本、南韓的支援，即使有菲律賓的投靠，亦不敢與中國有大的正面衝突。台海、南海縱使局勢緊張，也不易爆發戰爭。美國只會在台灣培植台獨，等待時機，中國便有時間在政治、經濟、政策方面與美國和台獨勢力對戰。由武鬥風險轉為激烈的文鬥，東亞可大致安穩，便是東線無戰事了。

研究院院長 陳文鴻