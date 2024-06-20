產評：華金融重自主性　擺脫美霸影響力

中美博弈，這些年在貿易、科技方面已不斷過招，但其實中美在金融領域的鬥爭亦早已開打。中國的主戰略是堅持走中國特色的自主金融發展道路，與西方金融模式有本質區別，目的是擺脫美元霸權的掣肘，尋找適合中國國情的金融發展道路，也亦為世界提供美元體系以外另一個可行的治理經濟方案。

進入新經濟時代，創新技術將推動全球重塑利益分布，故見美國在晶片領域圍堵中國，最新又傳來擬推動日本及荷蘭加大對供華晶片設備的封鎖。中國的應對只有加快推動國產芯計劃，但被卡脖子的狀況足以讓中國警覺自主發展的重要性。

中美是世界兩大經濟體，金融發展存在差異性是客觀事實。不過，美國財政赤字長年失控，銀紙任印，損及長期信用，加上在國際的貿易影響力下降；俄烏戰爭下，美國針對俄羅斯施以嚴厲金融制裁，一則讓人檢視涉及美元的制裁風險，二則俄羅斯在奉行去美元化下至今經濟未見倒下，亦讓其他經濟體對去美元化另有所想。此外，貨幣體系的數碼革命，亦為改變美元霸權局面帶來突破。

中國自2015年經歷A股大跌市後，全面檢討金融發展方向，除整頓監管、加強市場化、法治化、國際化發展外，亦強調「中國特色」，就是堅持金融以服務實體經濟為宗旨，將防控風險作為金融工作的主題，嚴防無序槓桿和跨行業槓桿操作、讓金融機構以創新為名，通過金融衍生品和槓桿投機套利，瘋狂追逐利潤，放任金融盲目發展，脫實向虛，既損害金融市場穩定，亦背離服務實體經濟的本意。

美元仍是國際儲備貨幣，但影響力趨降是事實。在國際貿易中，本幣支付結算的做法漸趨普及。中國正通過擴大對外開放，提高金融資源配置效率和能力，完善境內外金融市場互聯互通，提升跨境投融資便利度，積極參與國際金融監管改革來促進金融發展。過去的「一放即亂、一亂即收、一收即死」的惡性循環不可再，取而代之是在守穩金融安全底線下的高質量發展，堅持經濟和金融一盤棋的思路。

過去數十載，油金體系為世界帶來全球化的好處，惟美國經濟長年缺乏大改革，同時中國崛起，新經濟到臨，中美之間競爭加劇。美國以反全球化作反擊，但此舉基本上就在自毀美元霸權的根基。美國前官員一句「美元是我們的貨幣，但是你們的問題」，說明美國貨幣政策只服務美國利益，新興市場不欲再被割韭菜，赤裸裸的掠奪，只有自求多福。

中國憑着資本管制，這些年並未有因美國積極唱衰中國、降級、撤資、制裁等一系列動作而倒下，反而在奉行與美國不一樣節奏的貨幣政策來推動經濟可持續發展。中國作為全球製造與貿易大國，在推動人民幣支付結算方面有明顯優勢，這些年既能實施資本管制，又能不斷吸引外資流入，值得深思。可以預見中國特色金融自主發展道路非但不悲觀，而是走在光明大道。投資者得走出美元框架來看全球金融，方能掌握大勢。