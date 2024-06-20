娛圈單打：吹到盡頭是坐監　幸好爺爺夠長情

問世間情為何物，直教基哥老淚縱橫！李龍基與王青霞（Chris）自高調譜出爺孫戀後，是非一浪接一浪。最新發展，係Chris被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7宗罪宣判，佢承認其中5罪，判刑25個月。基哥心情激動，數度爆喊！

嗱，一身粉紅Look嘅基哥晨早就到庭旁聽，雖然表明唔受訪，但最終都有開口講幾句感受。佢在庭上跟Chris深情對望，隨即忍唔住激動掩口痛哭，而Chris亦不遑多讓，多番崩潰落淚。散庭後，基哥話唔會提出上訴，但堅定表示一定會等Chris出獄娶佢入門！被問及判刑25個月是否預期之內，基哥即刻嚟料，失聲爆喊話好心痛！

點都好，基哥都一把年紀，記住保重呀！至於Chris出番嚟係咪非君不嫁、基哥係咪非卿不娶，那是後話。畢竟兩年光景可以有好多變化，今日唔知聽日事！

有口痕友就話嘞，早知今日，何必當初！Chris自從同基哥拍拖後十分張揚，一時話自己係飛機師，一時又話自己係畫家，仲話自己以專才資格移居香港，當人傻嘅！最誇張嘅係，佢不時以名牌包包塞滿鈔票炫富，結果梗係槍打出頭鳥，上得山多終遇虎！

真的假不了，假的真不了。既然全部背景都係吹出來，好心唔好高調唱通街啦。內地網民踢爆Chris學歷造假，入境處亦證實佢唔係專才兼逾期居留，唔衰攞嚟衰！當然，薑係老的辣，基哥藉此建立深情形象，工作量又忽然增多，點計都係財色兼收！好啦，在此祝福二人情比金堅，不如索性喺獄中拉埋天窗啦！