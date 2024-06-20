不作死就不會死。菲律賓近日又在南海挑釁滋事，派出多艘運補船及充氣艇企圖強闖仁愛礁，被中國海警強力阻止，經過激烈衝突後灰溜溜敗走。中方稱，中國海警對菲船艇採取警告攔阻、登臨檢查、強制驅離等管制措施；菲方則稱，在此次衝突中，菲律賓海軍特種作戰大隊8名成員受傷，其中一人手指被切斷。菲媒還援引匿名消息人士稱，中國海警從菲律賓軍隊手中繳獲8件大威力槍枝。

上述報道訊息量很大，起碼反映了兩個事實：一是菲律賓挑釁升級，竟然出動海軍特種部隊；二是中國海警首次對擅闖海礁的菲船艇「登臨檢查」，也就是上船執法。說來好笑，中方只是派出海警執法，菲海軍特種部隊毫無還手之力，如果中方正式出動海軍艦艇，菲方豈不是更加狼狽？此等宵類竟敢挑釁堂堂大中華，豈不是蚍蜉撼樹？

顯而易見，菲律賓不自量力，頻頻滋事，無非想把事態鬧大，刺激美國直接介入，最好直接派軍艦到仁愛礁和黃岩島為菲船護航。可惜，菲方盼來盼去始終盼不到美國軍艦，只是盼來美國一次次廢話般的聲明。實際上，中方採取強硬措施，果斷對菲船登臨檢查，顯然已做好一切應變準備，包括應對美軍直接介入。問題是，美軍敢介入嗎？諒他們沒有這個膽，畢竟這是在中國家門口，美軍沒有任何優勢可言，在紅海尚且搞不定胡塞武裝，何況是在南海面對解放軍。

近年美菲雙方不斷拿《美菲共同防禦條約》說事，有美軍軍頭聲稱若衝突導致菲軍人死亡，菲方可援引該條約要求美軍介入；菲律賓白癡總統隨即鸚鵡學舌，揚言若有任何一名菲士兵被「外國勢力」殺害，菲方就會啟動條約。那麼，此次菲海軍特種部隊8人受傷，其中一人更被切斷手指，是否足夠觸發《美菲共同防禦條約》？如果這還不夠，下次是否真的要搞出人命？大家不妨拭目以待，看菲方還有甚麼花招，美軍會不會介入。

最近美軍兩艘航母列根號和羅斯福號編隊在南海與盟友舉行聯合軍演，看似陣容龐大，其實解放軍根本不必出動航母，派出3艘055型和一艘052C型導彈驅逐艦就足以應付。055型驅逐艦擁有112個垂直發射單元，反艦、防空、反潛、對陸攻擊樣樣皆能，遠程打擊能力更是獨樹一幟。菲國寄望美軍航母護駕，無異於癡人說夢。