6艘菲律賓軍方船隻想要突破中國大陸重圍，運補刻意坐灘擱淺的「馬德雷山號」，遭中國海警強勢攔截並登艦搜查，結果繳獲了8支高性能槍枝。菲律賓媒體則報道，有8名菲律賓海軍特種部隊人員受傷，其中一人還失去了一根手指。

菲方低調承認了任務失敗，白宮則高調對此譴責中國，有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾還向菲方保證，美方將基於《美菲共同防禦條約》提供菲方必要協助。看來美方似乎開始轉變過去在南海的「戰略模糊」，給予盟國更堅定的承諾，擺出不惜正面與中國對決的態勢。但美國真的已下定決心，要跟中國打上一仗了嗎？

若真的根據《美菲共同防禦條約》，條約中的第四條明訂若菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機，包括其海岸警衞隊船隻或飛機，一旦在南海的任何地方遭到他國武裝攻擊，美國有義務出兵提供援助。那麼這次菲律賓特種部隊人員受傷，顯然已符合這個條件，美國就算不是立即出兵干預，至少也應大舉陳兵南海，為菲律賓壯聲勢吧？然而實際上衝突發生時，美國卻正從南海調離兵力，這不是為了避免和中國直接槓上，又是為了甚麼呢？

所以，美國戰略確實轉變了，從「戰略模糊」轉為「戰略忽悠」，同時在台海與南海，給出隨時要幫台灣與菲律賓做後盾的保證，要賴清德與小馬可斯往前衝，自己卻負責出動嘴炮，讓台灣與菲律賓碰得鼻青臉腫，由美國攫取國際戰略制高點，聯繫更多國際力量抗衡北京。

因此美國的下一步決不是出兵對抗，而是繼續用媒體營造中國在南海行動缺乏正當性、恃強凌弱壓迫南海諸國的假象，用「戰略忽悠」的方式繼續吸引傻子為其賣命，以達成圍堵中國目標。