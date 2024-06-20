俄羅斯總統普京到訪北韓，展開一連兩日的國事訪問，這是普京相隔24年再次到訪當地。2000年普京訪問北韓時，金正恩嘅父親金正日親往迎接。歲月如流，都真係十年人事幾番新，今趟普京訪朝，金正恩歡迎「老朋友」自是特別隆重；連美國傳媒都報道，喺普京到達前，平壤部分街道掛上普京肖像及俄羅斯國旗，其中一橫幅寫上：我們熱烈歡迎俄羅斯總統！

毛澤東說過，「如果不懂得彼此的心，不知道彼此心裏面想些甚麼東西，能夠做成知心朋友嗎？」俄朝兩國可說是真正「懂得彼此的心」，普京訪朝前同意與北韓簽署《全面戰略夥伴關係條約》，佢更喺北韓《勞動新聞》發表署名文章，稱俄朝將共同致力於提升雙邊合作至更高水平，發展擺脫西方控制嘅貿易和結算體系，共同對抗單方面嘅非法限制措施。這話顯然是說給美國聽，眾所周知，俄羅斯和北韓備受國際制裁，尤其美國對俄朝打壓更是不遺餘力。普京今趟訪朝，正是要與北韓加緊合作，共同對抗單方面非法制裁，建立擺脫西方控制嘅另一套貿易和雙邊結算系統。

普京強調雙方致力提升多方面合作至更高水平，促進高等教育機構之間的科研活動。有政治學者估計，俄羅斯正向北韓尋求彈藥和建築工人等用於烏克蘭戰事，以提供產品和技術協助為回報，促進北韓實現軍事目標，譬如製成射程可到美國境內嘅遠程導彈等。亦有報道指出，俄羅斯向北韓供應石油產品，似用作交換導彈和炮彈。事實上，俄朝根本無懼美國制裁，曾任美國白宮國家安全委員會亞洲事務主任嘅車維德形容，普京和金正恩的會面，將是繼韓戰後美國所面臨的最大國安威脅。俄朝兄弟同心，果然堅過真金！