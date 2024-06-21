世界視線：歐盟追隨美霸權　惹政治人道災難

歐洲的移民問題愈演愈烈，已成為歐洲人民群起抗議、要求各自政府必須解決的問題。在剛完結的歐洲議會選舉中，移民是各國選民最關心的問題，比經濟問題更重要，亦會在各歐盟成員國內成為政府施政最大的挑戰，處理不好隨時要倒台。

目前，歐盟要面對三大移民缺口，第一個當然是俄烏戰爭導致的烏克蘭難民湧入，最受困擾的是波蘭這個又要接收又要中轉的國家，但基本上沒有種族排斥的問題。第二個是利比亞、敍利亞、阿富汗、亞美尼亞因戰爭而產生的流徙，取道土耳其、希臘、羅馬尼亞等國進入歐洲，尤其是阿拉伯裔信奉回教的戰爭難民，在歐盟大國引發宗教及種族排斥。第三個缺口是非洲如尼日利亞、剛果等國，有大量經濟難民，是希望到歐洲尋求更好的生活，不遠千里北上跨過草原和撒哈拉沙漠到北非，然後乘船去意大利甚至更遠的英國，希望可以居留生活。

這些難民最令人關注的，是國際媒體報道他們經過東歐窮山惡水，被野獸襲擊致死，於急流中淹死，或是橫跨地中海的船艇翻沉遇難。但最不為人知及慘無人道的，是赤道非洲的黑人北上，經過草原成為獅子的點心，在沙漠渴死；即使到了北非，主要是突尼斯落腳點，也被劫掠，或被當地政府及阿拉伯人歧視欺凌。當地阿拉伯民眾指控那些黑人來到時已是山窮水盡，常常乞討、盜竊，造成困擾。其實歐盟政府已協議撥款突尼斯政府，協助消除難民人道災難的問題，然而突尼斯政府錢是收了，但幾乎沒做過甚麼。

意大利政府在歐盟支持下，資助羅馬尼亞在國土上建造難民收容營，以減輕意大利收容難民的壓力及民眾的激烈反對，並盡可能加快審核難民可申請移民及成為政治難民的資格，不合資格的則盡快遣返原地。此外，也有微弱的「人道主義」聲音，計劃加強協助窮困國家改善經濟，以減少經濟難民的到來，然而歐盟還有多少經濟能力做好這件事？

歐盟成員國中的左翼及右翼民粹主義政黨，都表達了廣大民眾的指控：如果歐盟沒有追隨美國霸權主義政府多年來處處發動戰爭，以及加強對其他國家的剝削制裁，又怎會有如今的政治危機及難民的人道災難？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻