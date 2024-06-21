產評：人幣續區間波動　穩經濟方為根本

近日中國人民銀行未有下調利率，人民幣匯率承壓，昨創逾7個月新低。美國貨幣政策不明朗，加上今年是大選年，美國減息時點意外地一拖再拖，美元持續反覆偏強，非但人民幣，整體非美貨幣都面臨超調風險。中國要穩定人民幣匯率區間波動的市場預期，就得審慎控制貨幣政策步速，並加大穩經濟力度，對外部環境變化保持高度警覺。

無可否認，美元作為國際儲備貨幣，龍頭地位仍在。最新數據顯示，美元佔全球支付貨幣佔比雖早已跌破五成，但近月大致持平在47%水平；人民幣和日圓佔比都略有減少，惟仍處正常波幅範圍，反觀英鎊佔比跌幅較明顯。如今一年已過近半，市場一直憧憬美國啟動減息周期的時點一再推遲，美元反覆偏強，非美貨幣受這外部因素影響，當考驗各大央行穩定匯率的功夫，其中日本央行頻動用外匯儲備穩定跌跌不休的日圓匯價，就是一例。

對於美元牽引出貶值壓力，人民幣亦難免受影響。惟當局致力維持人民幣在區間波動預期，嚴防投機，並適時由「國家隊」入場穩匯，畢竟中國資本帳尚未完全開放，匯率超調風險存在，但相對日本、南韓等市場仍屬可控水平。

最新人行未有下調利率，不輕言搞量化寬鬆，相信亦是出於穩定人民幣匯價的考慮，只要守住不發生一次過大幅貶值的情況，可避免再次引發資金外逃潮。畢竟人民幣匯率表現也被視為經濟景氣的信心指標，匯率區間波動的市場預期得到確立，對於當前內地經濟復甦起着重要積極的意義。

事實上，匯率強弱與經濟前景信心是相輔相成。要有力穩定人民幣的市場預期，強化內地經濟基本面是不二之法。昨日住建部促各地要推動開展收購已建成存量商品房，相信下半年內房企業資金流動性會改善，隨着市場庫存逐步消化，用家入市信心有望恢復，金融風險壓力亦緩減。房地產一脈回穩，對於穩定中國資產價格及金融市場穩定起着重大意義，抗逆的力量亦自然會傳導至人民幣匯率。

一方面，隨着中國製造業升級改造，商品行銷全球，加上本幣支付漸興，人民幣跨境使用佔比穩增，中國企業有能力適應外部變化，匯率避險工具運用更廣泛，外匯市場交易保持理性有序，充分體現韌性。另一方面，外資對華投資興趣不減，最新數據顯示境外投資者已連續16個月買入中國債券，債券持有規模創新高，加上國際收支持續基本平衡，這些都說明人民幣出現單邊大貶值的可能性不大，未來更大機會維持區間波動。

愈近美國大選，環球匯市或會更趨波動，無論是央行、企業，個人投資者都得為匯市風險作好防範準備。穩內需、解債災、積極的財政政策、努力強化製造業競爭力，鞏固出口優勢，推出更多元化的人民幣產品，加強人民幣市場流動性，讓人民幣更廣泛地應用於境外投資與融資，這些都是中國正在努力做的事情，也對人民幣匯率穩定起着積極作用，人民幣國際化大方向不會逆轉。