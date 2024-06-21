正論：廣華停電停手術　公院亂象亂無窮

高官聲稱，一日解決一個問題，一年就解決365個問題，如果公立醫院也有如此求進精神，醫療事故及各種亂象肯定大減，奈何事實恰好相反，公院幾乎是一日爆發一個亂象，一年爆發365個亂象。廣華醫院前晚電力系統突然發生故障，一宗手術受影響，25宗手術需延期。就在差不多時間，伊利沙伯醫院亦發生插錯喉致病人命危的低級錯誤。公院亂象無窮無盡，已到了吾不欲觀之的地步。

醫院各種儀器必須依賴電力維持，病人的維生機器、手術期間的醫療程序，以至查閱病歷等，統統無電不可。偏偏本月19日晚上7時左右，廣華醫院電力系統竟然發生故障，部分手術室的電力供應受阻，波及一宗正在進行的手術，需改往另一手術室進行，並有多達25宗非緊急手術需要改期。儘管院方強調有後備電力供應，又重申事件並非醫療事故，而是工程技術問題，但廣華重建啟用只有一年，所有硬件皆美輪美奐又簇新，居然會發生電力故障，堪稱史無前例和荒謬絕倫。究竟是醫院硬件金玉其外，還是人為管理不善，以至又是中電的錯，必須全面交代。

醫衞官員表示，廣華醫院重建及啟用期間，曾經出現工程質量問題，今次又爆停電，情況令人擔憂，已敦促廣華醫院及醫管局盡快徹查及公布電力故障原因，提出改善建議。類似說詞公眾已不陌生，每次公院發生事故，由港府到醫管局再到院方管理層，例牌耍幾句官腔，擺出遺憾狀，再成立小組調查，交個報告了事，從來無人需要問責；即使搞出人命，頂多轉交死因庭跟進，院方、局方和政府皆無責任，然後不旋踵更嚴重事故再次上演。更何況，別說公院停電隨時搞出人命，就說病人輪候非緊急手術往往以年計，就因為電力故障被延期，堪稱扼殺病人的希望。

這些年，公營醫療質素每況愈下，硬件出問題也非今日的事，公院不是漏水就是塌物，天花塌，手術燈塌，路軌也塌，沒有砸中病人是好彩而已。至於醫療事故更是層出不窮，駭人聽聞，例如本周二伊利沙伯醫院的插錯喉事故，醫護人員為一名61歲的男病人插喉餵食，竟然錯將鼻胃喉置入支氣管近兩天，病人目前情況危殆。同類低級錯誤已非首次發生，堪稱犯完又犯，將病人性命視如草芥。就算院方致歉，高官責成調查，一樣無濟於事，皆因根源是醫護人員粗心大意，欠缺醫者父母心，再加上政府及醫管局因為人手不足而不肯正視問題，犯錯的醫護人員過了海便是神仙，哪有打醒精神、提升質素的動力？

說來實在唏噓。香港醫護界動輒自吹達到世界一流水準，由薪酬到收費皆貴絕全球，惟吹者自吹，質素卻成反比。斷錯症、開錯藥、換錯心、輸錯血、打錯針、插錯喉輪番上演，公院硬件更形同豆腐渣一般兒戲。當醫療專業逐漸消失，人員冇心冇肺冇靈魂成為常態，病人想不一隻腳踏入公院，另一隻腳踏入鬼門關也難。更不必說，香港乃資本主義社會，有錢有得醫，無錢如乞兒，窮人求醫往往變成等死。愈來愈多港人北上醫病，豈是無因！