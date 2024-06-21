近年美西方國家出盡吃奶之力，要打壓中國內地和香港，但兩地愈受打壓，國際競爭力的排名反而愈高。瑞士洛桑管理學院剛公布2024年全球競爭力排行榜，香港由去年的第7位升至第5位；中國的攀升速度更快，由第21位升至第14位，依目前的趨勢看來，說不定明年就可以躋身十大之列。

過去兩年，由美國總統拜登牽頭，不少西方政客也同聲附和，大家都向中國經濟潑髒水，內地和香港唇齒相依，中國不好，按理香港也很難走上好運。偏生客觀的統計數據，跟美西方的看法不同調，今年首季，中國的國民生產總值（GDP）上升5.3%，比起美國的1.6%明顯優勝，跟歐洲和日本相比，更是贏出幾條街。

GDP的增幅不如人，很多西方政客不甘不忿，便想出新的點子，說中國的經濟數據有造假之嫌，但瑞士洛桑管理學院可不是中國機構，在他們最新的排名榜上，中、港兩地的競爭力同時攀升，試問一眾反華論者，又能作何解釋？

平情而論，經歷中美兩國貿易戰、新冠疫情，再加上俄烏戰爭的衝擊，中、港兩地的經濟發展，不可能不受影響，但國家或地域之間的競爭，就如同在運動場上作賽，我跑得慢一點不打緊，只要其他對手更慢，在下的成績仍有機會名列前茅。

美西方國家不停「唱衰」中國和香港，但兩相比較，他們的日子更難熬。過去幾年，歐美的通貨膨脹熾烈，好些經濟成果都給高物價蠶食了。相反，中國通脹低企，香港的物價也相對穩定，而全球經濟的火車頭仍在神州大地，香港能夠乘上這一列便車，即使景況再糟糕，也總比世界很多地方為佳，因此今年香港的排名不跌反升，也是情理中事。