德國一個名為「穆斯林互動」的組織，5月初連續兩個周末在大城市漢堡舉行有6,000多人參加的大遊行，提出建立以伊斯蘭教法為基礎的哈里發汗國的政治訴求。由於參與人數眾多及口號過於直白，活動引爆了德國輿論，幾乎使得整個社會陷入對穆斯林社區的恐慌之中。

無獨有偶，德國另一個城市曼海姆，5月31日有一名阿富汗難民突然持刀襲擊平民，並導致一名警察死亡。事後調查發現這名阿富汗人小時候孤身赴德定居，雖然在表面上一直被視為融入社會良好的「模範移民」，但其實仍深受伊斯蘭極端主義思想影響，屬於「獨狼型」恐怖分子。當時距離歐洲議會選舉只剩不到一周的時間，德國移民和難民政策再次成為選舉的熱點話題。

但歐洲議會選舉的結果卻出人意料，爭取穆斯林群體權益的新政黨「多元民主聯盟」異軍突起，在某些移民聚集的選區的支持率躍居第一，使得德國的政治版圖更加複雜。由於該黨派與土耳其總統埃爾多安所屬正義與發展黨過從甚密，德國政界甚至有聲音質疑「多元民主聯盟」是土耳其政府在德國的代理人，意圖影響德國內政。

以上一連串事件，使得德國公眾對穆斯林群體的不信任達到新的高度，也反映德國過去數十年接納了大量移民和難民，可是在落實融入政策方面徹底失敗，以致不少穆斯林移民對德國主流社會出現嚴重的疏離甚至對立。對德國這個一向宣揚包容的國家來說，當前的問題不啻是莫大的諷刺，當局未來需要加強打擊國內極端主義，同時要促進不同文化之間的對話，幫助年輕穆斯林更好地融入社會。而從中國的角度來看，德國內亂，客觀上也轉移了對中國威脅論的炒作，不失為好事。