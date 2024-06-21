俄羅斯總統普京在周三凌晨飛抵北韓展開國事訪問，比原定計劃晚了大半日，據報是因為普京之前的國內行程有所延誤。其實他何止遲了半天，普京對上一次訪朝原來已是24年前的事，當時會見他的是第二代北韓領導人金正日，其兒子金正恩當年只是一個16歲的青年。

俄朝關係向來友好，普京多年來未有到訪，反映他過去並不太重視這個鄰國。有西方傳媒解讀，是次訪問反映，普京因發動俄烏戰爭而遭全球大部分國家孤立，就連中國也不敢公然挺俄，惟有放下身段走訪過往被他看不起的北韓求援。這某程度也是事實，但不代表外界就可將今次訪問看輕。

普京與金正恩簽訂協議，將兩國提升至「全面戰略夥伴關係」。不少人認為兩國早已是盟友，便忽略了今次轉變。但根據普京所言，協議規定在俄朝任何一方受到侵略，另一方便須進行援助，是真正的軍事同盟協定，比起中俄之間只差了幾隻字的「新時代全面戰略協作夥伴關係」更為密切，等同北約成員之間互相防衞協定，而後者正是大部分北約成員國不願讓烏克蘭加盟的原因。

問題是如何界定受到侵略。俄方曾警告，如烏軍使用西方的武器攻擊俄羅斯本土，便不排除會動用核武反攻西方。但其實根據最新的俄國法律，克里米亞半島與烏東4區早已併入俄國版圖，俄羅斯當前已被烏克蘭及西方入侵。按照這個道理，北韓現已有義務支援俄方，包括提供武器和彈藥。

與中國不同，北韓近年已完全摒棄與南韓及美西方談判和好的念頭，不怕因軍援俄國而被進一步制裁。與俄國正式結盟，讓國際社會看到俄軍使用朝製的武器在烏克蘭攻城殺敵，將可大大提升北韓的存在感和金正恩的個人滿足感。