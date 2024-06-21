俄羅斯和北韓的結盟，雙方關係提升到歷史新高。普京和金正恩舉行雙邊會談，簽署下設共同防禦條款的《全面戰略夥伴關係條約》，普京於會後指在條約一方受到侵略時要相互提供援助，稱是突破性文件，有利兩國合作提升至新水平。金正恩則形容條約是一份帶來和平及防衞性的文件，他說：「我毫不懷疑，它將成為加快建立一個全新多極世界的驅動力。」種種迹象都顯示，俄朝關係進入新的繁榮期。

俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫指出，兩國簽署有關條約，在於全球及地區地緣政治急劇發展，條約尊重國際法的基本原則，並非直接針對任何國家，旨在確保東北亞地區更加穩定。克里姆林宮重申莫斯科與平壤合作是為了本身利益，不是針對第三方國家，認為兩國建立反西方聯盟是完全錯誤。

普京與金正恩「交心」路人皆見，除了單對單會談持續兩小時，亦一同散步和飲茶，雙方互贈禮物，金正恩向普京送上藝術品，普京則贈送俄羅斯國產汽車、短劍和茶具。另有一段小插曲，兩人結束峰會一起步出錦繡山迎賓館時，普京忽然興之所至親自駕駛有「俄羅斯版勞斯萊斯」之稱的Aurus汽車，以相當高速載金正恩行車數公里，穿越公園嘅一條雙程路。見微知著，兩人之互信確到了毛澤東所說的「待人以誠而去其詐，待人以寬而去其隘」。兩國關係，正如普京所說的，建基於平等和互相尊重。外媒稱此為俄羅斯多年來在亞洲最重要舉措，可能導致東北亞整個戰略局勢發生巨大轉變；北韓官媒形容係兩國領袖交流了許多「壓抑內心許久」嘅想法。

普京和金正恩高調提升戰略關係，依老朽看，係要激死老美，有力地表明：想孤立我哋？冇咁易！