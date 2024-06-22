世界視線：金磚南方皆拒簽　瑞士峰會成鬧劇

瑞士日前舉行的烏克蘭和平峰會，被瑞士官方炒作為瑞士這歷史悠久的中立國，對和平的重大貢獻。瑞士傳媒亦讚揚不少歐美元首賞臉出席，特別是有美國副總統賀錦麗為貴賓。其實這只深刻反映瑞士是政治侏儒。

在沒有俄羅斯及中國參與下，峰會只是倡議西方的政治議程。聯合公報強調各國共同尊重領土完整及國家主權，否定國際應用武力解決問題。諷刺的是，北約1999年襲擊南斯拉夫就是惡例。

公報最後總結三大重點，第一是禁止使用核武及攻擊核設施。但由2022年至最近，俄控的扎波羅熱核電廠不斷受襲，作惡一方不難認定。第二是為了保障全球食物供應安全，烏克蘭的穀物出口應保持自由暢通。原本俄烏之間是有這項協議，但因烏國運糧船乘機運送軍火，才使俄羅斯廢除遵守條約。第三是雙方交換「所有戰俘」。這就引申峰會關心的，是俄羅斯要送還在參戰中被俘的西方僱傭兵。

歐洲政府好戰派在會後大肆批評公報，指它完全忽視推動西方及烏克蘭的訴求：停火及俄羅斯由所佔領的烏國土地包括克里米亞撤軍；公開審判俄羅斯政府高層，包括總統普京的發動戰爭罪；國際向烏克蘭的國家安全作出保證；俄羅斯要提供戰爭賠償。全部竟然不知所終，變成幾乎連俄羅斯都可以接受的公報！有陰謀論解釋，這是為了討好俄羅斯，希望它會樂於參與峰會下一階段的延續。

不過，連這樣的公報，居然亞美尼亞、巴林、巴西、梵蒂岡、印度、印尼、利比亞、墨西哥、沙特阿拉伯、斯洛伐克、南非、瑞士、泰國及阿聯酋都沒有簽署；會後伊拉克、約旦也撤回簽署。巴西、印度及南非是金磚國家「元老」，沙特和阿聯酋是金磚國家新成員國，而印尼、墨西哥及泰國，都有機會加入金磚國家，而它們都是「全球南方」國家，像是出席峰會來展示金磚國家及「全球南方」對大會的牽制，以及對公報的杯葛！最後連梵蒂岡也沒有簽署公報。

這次峰會有甚麼成果？幾乎沒有！烏克蘭總統澤連斯基空手而回，他一直堅持的要求，一項也沒有呈現在公報上。瑞士政府難道不知道它搞的峰會不邀請俄羅斯，是一面倒討好西方？中國不參加，金磚國家「拆台」不簽署公報，會議完全沒有達到任何可引導到和平的成果，自然就嚴重傷害了瑞士本身中立國的聲譽。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻