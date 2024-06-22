正論：銀行落雨收傘　破產呈請飆升

在港官一味唱好之下，本港經濟未見反彈勢頭，反而個人破產呈請又創新高。破產管理署公布5月破產呈請宗數達到871宗，是自2022年4月以來最高，按月增加逾17%，按年更飆升近35%。有學者估計，破產急增跟物業價格下跌和銀行「Call Loan」有關。落雨收傘向來是銀行「傳統」，如今既催收貸款，又收緊物業按揭，經濟是否如港官所說穩步上揚，有目共睹。

中大經濟學者指出，破產宗數上升，相信並非勞動市場出現問題，而是銀行催收貸款（俗稱Call Loan），令貸款人一時未能還款而要申請破產。樓市目前處於相對低位，資產貶值加上銀行收緊貸款，個人或企業如果在近年高位入市，甚至過分投機，資金鏈斷裂便會導致需要申請破產。不過，學者認為現時失業率仍處於低位，薪酬亦有加幅，當香港正式減息，資產價值就會回升，銀行就會減慢Call Loan。

經濟好的時候，銀行不吝借錢；但當經濟逆轉，銀行便收緊放貸，這向來是市場定律。不少人因此周轉不靈，尤其2021年本港樓市處於最高位，很多人都相信樓市只升不跌，那時候借貸又比現時容易，到了今日便跌入負資產的深淵。隨着美國聯儲局最新議息維持不變，今年減息次數或減至一次，意味本港高息環境仍將持續一段時間。近期各大銀行普遍對按揭審批趨向保守，紛紛收緊按揭，回贈歸零；對舊樓、納米樓、工商舖則調高按揭息率，甚至有新樓買家因為銀行估價不足而要「抬錢上會」或索性撻訂。銀行落雨收傘，益發令本港樓市瀰漫不景氣。

雪上加霜的是，反映樓市的中原城市領先指數CCL最新報143.38點，按周跌0.79%，創14周新低。撤辣後14周CCL 6升8跌，只差0.25%便完全蒸發撤辣後的所有升幅。地產代理估計，6月底指數將跌破撤辣前143.02點低位，2024年上半年CCL暫跌2.60%。樓市持續下行，銀行催收貸款個案可能持續增加，如果說未來的個人破產呈請沒有最多只有更多，顯然並非危言聳聽。

港府連全面撤辣都用上，樓市依然沒有起色，說明再無板斧刺激樓市。高官一味指望美國減息，根本不切實際。美國目前面對的問題千頭萬緒，一方面靠舉債度日，高息遲早壓垮美國經濟；另一方面若落實減息，又怕美元貶值美債崩潰，何況今年是選舉年，聯儲局會否在新總統選出前輕舉妄動，委實令人疑問。

說到底，打鐵還須自身硬。惟有經濟真正好轉，才有望帶動樓市復甦，讓市民資產增值而非貶值。奈何一班財金官員眼高手低，只知盲目唱好而欠缺實際本事，經濟數據跌跌不休。面對個人破產呈請迭創新高，財庫局僅表示「單從個別月份的起跌，不能準確反映香港經濟的實況」，着外界從宏觀數據分析，「香港經濟正穩步上揚」云云。振興經濟沒有新招，自吹自擂天下無敵，破產執笠潮想緩和也難。