以色列總理內塔尼亞胡公開地批評美國停供武器給以國，指的是近一段時間，相信是為了阻止以色列攻擊加薩的拉法市。美國則解釋沒有停供，只是暫停重型武器，應是害怕以色列用此大舉屠殺拉法市平民。

內塔尼亞胡公開指摘美國，想是希望引發美國的猶太勢力支持，壓迫拜登政府，但也顯示出他的內外交困。戰場上拉法攻擊受制，一般侵襲打不掉哈馬斯的反擊力量，整個加薩仍處於戰爭中，以色列長時間的大舉轟炸掃蕩也未真的佔領。在北部，真主黨的攻擊日益猛烈，以軍的斬首行動只激發更強烈的反擊。空襲集中於以境，且遠達海法港和特拉維夫，有進一步擴大之勢，以軍的威嚇沒有效果。

在加薩，以軍是進退維艱。不進，戰爭的目的便失敗，哈馬斯、真主黨以及其他地方武裝會加強對以色列內部的襲擊。進則在加薩和黎巴嫩南部都打不勝，後者可能重複2006年的敗仗。唯一可任意攻擊的西岸佔領區，以強武力打擊缺乏武裝的反抗群眾。若再加重鎮壓，民眾亦會與當地巴解政府的力量起而反叛，參與哈馬斯等的抗戰，戰爭便更一發不可收拾。

國內政治因最大反對派甘茨退出戰時內閣，戰時內閣被迫解散，內塔尼亞胡的執政聯盟變得孤立。反對派進而與示威民眾一起要求大選，便是借民意逼政府下台，對加薩等的戰爭便大有終止之勢。在國外，反對以色列政府種族清洗行動的聲勢愈來愈擴大，不單止聯合國，更多的國家與以色列斷交，制裁以國。

全球反猶太的情況愈加嚴重，也使以色列與猶太民族在國際上的形象聲譽一下子跌落千丈。以色列與猶太人乃至猶太教被視為法西斯主義的種族主義，一轉而為與二次大戰的納粹德國同類，上百年的宣傳便大大失敗。以色列民眾與猶太人，即使心裏認同內塔尼亞胡的種族清洗行動，也會群起反對內塔尼亞胡，以減輕國際的壓力，甚至開始稱他為猶太人的罪人，希冀以此洗脫猶太人正負上的惡名。美國素為猶太人騎劫，現時也不得不與內塔尼亞胡政權劃清界線，施加壓力，也是為洗脫種族主義幫兇之惡名和來自國際的反對、制裁。

內塔尼亞胡政權若不召開大選，變相的投降，便會加大力量與巴勒斯坦人民同歸於盡。內氏取捨之間將決定巴勒斯坦、以色列和猶太民族，乃至中東的安危。