俄烏之戰打了兩年多，很慘酷，不斷擴大，傷亡慘重，使用的武器愈加厲害，多次出現雙方都似乎打不下去、不想打下去、師老兵疲的狀況，出現雙方都想停火談判、結束戰爭的狀況。然而，雙方煞有介事的胡扯了一陣子就不了了之，談判從未認真展開，有的只是「接觸一下」而已。這不像巴以之戰，沒打幾天就沒完沒了的談，各方面有關係、沒關係的都來談，談釋放人質，談人道主義救援，談停火多少天，談哈馬斯武裝要不投降、要不徹底消滅，談加薩地帶要重新劃界，談戰後重建，談「和平區」，談誰管誰，談「兩國」乎？大以色列乎？

這些談與不談的「談判」，似乎都不大受巴以戰場上的影響，只受以色列瘋狂屠滅巴勒斯坦人的影響，受狂轟濫炸巴人家園和國際人道救援受阻的影響，也不受國際社會、聯合國決議的影響，為美國總統拜登、國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文、以色列總理內塔尼亞胡等提供了充分表演的舞台。

這麼個亂七八糟，所謂巴以戰爭，愈看愈不像是一場戰爭，說不清像是個甚麼東西。俄烏之戰就清晰得多，有戰場目標、戰役目標、戰略目標、政治目標。俄羅斯發起這場仗時，把它界定為「特別軍事行動」，大致目標是收復被烏克蘭分裂出去的4個地區，「去納粹化」、「去軍事化」，要求烏克蘭在俄羅斯和北約之間保持「中立」。烏克蘭方面則是被美國當槍使，成為俄羅斯的打擊目標，它沒有自己的戰略目標，身不由己的「抵抗侵略」！美國、歐盟和北約則想通過這場戰爭，打擊拖垮俄羅斯。

然而，甚麼是「拖垮俄羅斯」卻很空泛，沒有具體的軍事目標實現，沒有戰役戰場形勢作衡量，打成甚麼樣子算勝，打成甚麼樣子算敗，打成甚麼樣子可以談或不可以談，完全沒譜。打時，糊裏糊塗地打；想談時，又訂不出甚麼條件談，「無厘頭」得很！