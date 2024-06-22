去年北韓領袖金正恩訪問俄羅斯，美國警告不要給俄提供軍援，否則將會付出「沉重代價」。結果如何？北韓不僅給俄提供軍援，這次還趁俄羅斯總統普京來訪，雙方簽訂了《全面戰略夥伴關係條約》，明確規定一方受到侵略，另一方就會提供援助，顯然已不只是軍援這麼簡單，「沉重代價」在哪裏？正所謂，蝨多不癢，北韓長期受到美國封鎖和孤立，甚麼制裁措施沒有見過，豈會害怕威脅和恐嚇。相反，俄朝愈走愈近，尤其是深化軍事領域的合作，才是美國最大噩夢。

老美既擔心北韓為俄羅斯提供軍事援助，更擔心俄羅斯為北韓提高軍事技術，例如衞星、導彈、核潛艇和高性能戰機等等。一旦北韓獲得先進技術，再加上日益完善的核武庫，東亞地緣政治局勢必將徹底改觀，南韓固然再無翻身之日，美國也將無法安枕。至於一直上竄下跳、充當美國打手的小日本，更將惶惶不可終日。

西方媒體故意挑撥離間，聲稱俄朝加強軍事合作，不僅西方不安，中國也擔憂。這分明是胡說八道，俄朝都是中國親密朋友，儘管對某些國際問題的取態未必完全相同，但對抗美國霸權、推動多極世界的立場高度一致，有甚麼好擔憂？南韓外交部指俄朝加強軍事合作導致半島緊張局勢，與中國的利益背道而馳，希望中方在半島和平穩定和無核化方面發揮建設性作用。首爾此時才想起中方的作用，是不是太遲了？美日韓在半島耀武揚威時，不是很囂張嗎？

所以說，普京這招聲東擊西實在高明。攻其必救，殲其救者，化被動為主動，使敵人顧此失彼，正是《孫子兵法》的精髓。美國企圖拉攏全世界孤立俄羅斯，普京就主動出擊，早前訪問中國，這次再到北韓和越南，都是瞄準美國薄弱之處，令其欲救無從。很明顯，華盛頓孤立俄羅斯的企圖已徹底失敗，中朝越等國固然有自己的立場，不可能聽從美國指揮，早前在瑞士舉行的烏克蘭問題和平峰會，十幾個國家拒絕簽署聯合聲明，也足以證明美國再也無法隻手遮天。

世界處於百年變局，隨着俄羅斯打響反擊美國霸權的第一槍，愈來愈多國家揭竿而起，「全球南方」勢不可當。老美與其阻止中朝等國與俄羅斯合作，甚至警告付出「沉重代價」，不如想想如何收拾這個由自己一手造成的殘局。