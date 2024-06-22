以色列國防軍發言人哈加里少將對以國媒體表示：「哈馬斯是一種意識形態，我們無法消滅意識形態。」他說：「說我們要使哈馬斯消失，是朝人們眼睛撒沙，試圖蒙蔽他人。如果我們不提出替代方案，最終仍將面對哈馬斯。」

儘管內塔尼亞胡辦公室迅速發表聲明，強調摧毀哈馬斯的軍事和治理能力是這場戰爭的目標之一，在擊敗哈馬斯前，絕對不會停止攻擊。但這是第一次有以色列軍方的人願意承認，哈馬斯根本就是他們消滅不了的。

哈馬斯從原本只是穆斯林兄弟會在巴勒斯坦一個幾百人的小支派，發展到數萬人的組織，並不是哈馬斯本身有多厲害，或是伊朗與卡塔爾提供了多少先進精銳武器，讓他們成長茁壯最重要的養分，始終來自以色列凌虐欺侮巴勒斯坦人民所帶來的強烈仇恨。而這次以國為了報復哈馬斯，在加薩造成數萬人死亡與無數人受傷的慘劇，表面上是哈馬斯節節敗退，實際上卻是培養了更多潛在的哈馬斯生力軍，這些人在仇恨的煽動下，未來都將成為以色列的死敵。

內塔尼亞胡當然明白這個道理，所以打從一開始，以色列要進行的就是「種族清洗」，將巴勒斯坦人趕出加薩，把這塊地區完全納入以國的控制之中。如此雖然沒辦法消滅哈馬斯，但至少可以讓加薩沒有哈馬斯，同時完成猶太復國主義的夢想。至於巴人的生存權利？抱歉，這從來就不在以色列政府的考量範圍。

以色列本就是將巴人全都設想為哈馬斯來進行這場戰爭的，但巴人被趕出加薩後就會不再打擾以色列嗎？事實正好相反，恐怕未來數個世代，這些人的子子孫孫都會和以色列周旋到底。