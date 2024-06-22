俄羅斯總統普京訪問北韓和越南，受到高規格接待。對於第5次訪問越南，佢表示將致力與越南深化關係，在能源及安全領域合作，準備長期向越南供應液化天然氣，重申越南一直係俄國可靠的朋友和夥伴，並邀請越南領導人訪問莫斯科；越南形容與俄國嘅關係充滿忠誠與感激。這些言行舉止，顯然無視美國嘅不滿，亦再次反映越南近年奉行獨特嘅「竹子外交」。

竹子外交的概念，就是說在根底上是堅實的，就像一束竹子，但其頂部卻是靈活的。越南9個月內先後得到中、美、俄領袖到訪，可謂神乎其技，認真不簡單！分析指，越南與俄羅斯友好，俄國既不像中國般威脅越南的外部安全，越南和中國始終有南海利益上的風波；也不像美國般影響越南的內部安全。俄越走在一起更是順理成章，皆因俄羅斯是越南最主要嘅軍備供應國，兩國自冷戰以來亦為緊密夥伴，包括在南海有共同開採石油與天然氣嘅合作項目。越南的竹子外交，說白了，就是全方位嘅外交政策立場，有利於其結交大量夥伴，並從夥伴身上獲得利益。老美不爽越南高規格接待普京，可也吹越南唔脹。

當然，近排最令美國睡不安寢的，自是中俄朝伊擴大安全合作嘅速度和深度。美國知情官員指，伊朗協助俄羅斯在韃靼斯坦地區開設致命性嘅武裝無人機廠房，相信目前已可運作，每年能製造數千架伊朗見證者136型無人機，之後有可能生產其他型號無人機。美方認為，伊朗成為俄國嘅主要武器供應國；俄國可能向平壤提供太空技術及其他先進系統，換取朝方供應火箭彈和短程彈道導彈。要言之，中俄朝伊擴軍合作，「四劍合璧」比之俄朝「雙劍合璧」，威力自是更驚人，美國有可能不震驚嗎？