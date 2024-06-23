以色列正醞釀進行全面戰爭，目標是攻擊黎巴嫩真主黨。對此，真主黨領袖警告，若以色列全面進攻黎巴嫩，以色列國內將無一處可逃避戰火。

同時，他警告塞浦路斯政府，若容許以色列空軍利用其機場作為基地，並從該處襲擊真主黨，塞浦路斯將會因此承受戰火報復。後者反映真主黨已知悉以色列的計劃，全面戰爭開展後，以色列空軍將沒法使用國內機場，塞浦路斯便是在周邊地區，唯一可供以國空軍迴避襲擊的機場。在此之前，海灣國家已被胡塞武裝等警告，不能供美國空軍使用來侵襲也門。這樣的原則，相信亦應用於以色列。且海灣國家可容美軍，因為美國在其地有空軍、海軍基地。以色列不能，海灣國家也不敢在全面戰爭中公然撐以色列，美國在當地的基地便也不能容許以軍使用。以色列國境狹小，縱深極有限，全境均被真主黨、哈馬斯和胡塞武裝的火力覆蓋。全面戰爭開展，以色列的機場首當其衝，軍機一輪出擊後便無地可回。此所以塞浦路斯機場便成以空軍回防補充和再次出擊之地。

與過往歷次戰爭不同，今次以色列沒有全面的制空權，無力抵禦四方八面蜂擁而至的各種空襲武器。即使美軍介入，亦沒法阻止空襲來保衞以國境內機場。以色列歷來的空軍優勢，失去了機場的基地，反成負擔，怎樣可保存以軍的戰機？怎樣保證它們有一而再的出擊能力？相信以軍是沒法克服這樣的難題，這便會是以軍最大弱點。

正因如此，內塔尼亞胡政權的全面戰爭，成為必敗的行動。攻黎巴嫩軍事計劃由政府批准，但只反映戰爭的決心，不能保證勝利。以色列軍政內部以及美國，不會看不到戰敗的高度可能性。美國反對，以色列內部相信亦大有反對全面戰爭的力量。可是，極右派政權的執迷和決一死戰的志願下，能否有足夠內外反對來阻止全面戰爭的爆發？

一旦全面戰爭開始，黎巴嫩與以色列便落入慘烈的炮火摧毀中，美軍必有動作，它不可能坐視以色列戰敗。以色列極右政權亦會抱同歸於盡的惡念。中東大戰的結果，將比歷次戰爭殘酷，以色列人民也會感受到加薩人民的悲慘命運。美以有否能力不敗呢？以色列會否使用核武來引發更大的戰禍？美國、歐盟當不會讓以色列毀滅的戰爭出現，但它們有何方法可止戰，讓以國極右政權投降？