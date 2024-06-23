兩岸關係惡化，台海風高浪急。中國大陸國台辦發布由最高法院、最高檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合制訂的《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，最高可判處死刑，而且終身追責，被告可缺席審判。目前有15人被大陸列為台獨頑固分子，另有4個機構被列為台獨頑固分子關聯機構。

北京早在2005年通過《反分裂國家法》，2020年底制訂台獨頑固分子清單，並在今年「520」前預告推出「懲獨法律措施」。隨着《意見》正式發布，意味大陸正式完成從立法到鎖定目標，再到為執法機關提出行動的依據。正如《港區國安法》頒布和執法一樣迅雷不及掩耳，當時的美西方和反中亂港政客，無一相信北京來真的，結果整個集團被一窩端，不是被關進籠牢，就是潛逃海外被一世通緝；香港極速完善選舉制度，美英再無空子可鑽。

前例就在眼前，如果民進黨以為大陸擺架勢靠嚇，那將是嚴重誤判形勢。但是以民進黨的德性，當然不會將北京的行動放上心。果不其然，台灣陸委會隨即回應，稱此舉「只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁」云云。

不作死就不會死，偏偏民進黨就是愛作死。他們以為有美國撐腰，北京就不敢拿他們怎麼樣，殊不知台灣愈是倚美謀獨，北京愈會加速行動。誠然，武統不會是這一兩天的事，但時間站在北京這一邊，法律已經寫好，刑罰亦準備就緒。台獨頑固分子的性質比那姓黎的更加惡劣，當統一那天來臨，他們除非及早逃往美國，否則將死得很慘。