台獨分子老是自欺欺人，以為有美國罩住，中國大陸就無可如何，故近期甚麼「兩國論」、海峽兩岸「互不隸屬」論，喊得震天價響，一而再地挑戰北京的底線。事實上，假如台灣有事，美國會視作自己有事般看待嗎？你可別天真了，試看菲律賓的例子便知。

菲律賓跟美國簽有《美菲共同防禦條約》，在菲國境內，更建立了9個美軍基地。台灣與美國則不同，雙方沒有共同防衞承諾，台島也沒有美軍駐守，故菲、台兩地比較，美國與菲律賓的關係明顯更加親厚。但即便如此，早前菲律賓有事，老美的軍艦卻躲得老遠，完全不敢介入中國與菲國的衝突。

日前，菲律賓出動特種兵，分坐多艘橡皮艇，從幾條路線突圍，試圖進入南沙群島仁愛礁。該島是中、菲兩國有主權爭議的地方，中國海警船馬上出動攔截，防止菲方人員搶灘，在海面上，展開了一場驚險的追逐戰。到頭來，菲律賓人員全數被堵截在外，船員一度被扣留，槍械被繳獲，在糾纏過程中，更有菲方人員弄斷了手指。

菲律賓的軍事人員搶灘不成，還遭受被俘、繳械與折指之辱。按道理，他們可以馬上到美軍太平洋司令部擊鼓鳴冤，請求派出精兵悍將，為自己一雪前恥。奈何那一刻菲方人員才發現，原本在菲律賓海域附近的美軍航母，已靜悄悄地溜到別處去。「阿崩叫狗，愈叫愈走」，儼然便是美艦的寫照。

說穿了，美國不想也不敢與中國開戰，更加不會為了菲律賓這一類蕞爾小國，而徹底把中、美關係鬧翻，甚麼《美菲共同防禦條約》，只不過是紙上文字而已，誰叫你這般認真呢。觀乎今日的菲律賓，很可能便是明日的台灣，未知台獨分子能醒覺否？