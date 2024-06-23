賴清德嚴厲駁斥馬英九「首戰即終戰」的說法，認為這是投降主義，但台灣退役上將季麟連撰文直指「籌購火山布雷車，鼓吹拿起掃把，實施城鎮戰，拚到最後一兵一卒者，才是徹底的失敗思想、投降主義」。他認為，馬英九的「首戰即終戰」乃在強烈鮮明地揭櫫戰爭的危機意識，建立全民的憂患共識，主動、積極尋求趨吉避凶和平之道，這才是追求台灣2,300萬人幸福的正路。可惜季上將不知道的是，在台灣鼓吹和平早已與中共同路人畫上等號，未來都是塔綠班準備吊路燈的對象。

經過蔡英文的8年認知作戰，很多台灣人已被訓練到如王義川一般用膝蓋思考，只要認為兩岸應該交流、不要戰爭，要用協商簽署和平協議來化解紛爭，就會被視為出賣台灣，是在為中共進行統戰。就算是比較平和的中間選民，也多半認為與大陸和談是與虎謀皮，最常拿來做例子的就是國共內戰，這些人多半會用一種看着傻孩子的目光瞧着你，說出：「你不會天真地相信共產黨吧？」

其實這些反射性動作，都來自同一個深層心態，那就是：「大陸大台灣小，我們一定會被吃掉。」獨派嘴上說的天下第一勇，實際上對台灣的民主制度與文化底蘊毫無信心，認定只要和大陸不斷交流，最終被同化消失的那一方，絕對不是大陸而是台灣，所以大陸愈進步，獨派反倒愈恐懼，除了抱着美國爸爸一定會來救我的幻想，已找不到其他的支撐點了。

先別說兩岸都是中國人，就以現實來看，現階段拿下台灣並非大陸的首要目標，反倒維持台海安定，會讓北京有更多餘裕應對中美抗衡。台灣應善用這個時機緩和兩岸關係，而不是犧牲自己來照亮美國。相信美國難道就不是好傻好天真？