台灣的賴清德近來不斷宣稱兩岸互不隸屬，擺明車馬提倡兩國論，觸發大陸內部有聲音要求解放軍向台灣動武還以顏色。當然，武統台灣不是一件容易的事情，即使最終取得成功，大陸也將付出巨大的代價。北京當局現階段在處理台灣問題上仍需保持冷靜。

但不動武不等於就要消極回應台獨勢力的挑釁。大陸5個部門日前果然聯合發布法律文件，就台獨頑固分子涉及的分裂國家行為的定罪量刑標準等作出具體規定，列明最重可被判處死刑。消息傳開後，立即引發各方陣營不同反應，親大陸一方自然是歡欣鼓舞，台灣綠營則是表面鎮定，極力表現出不屑之貌。平心而論，台灣不是香港，眼下並不接受大陸政府管轄。北京出台一部法律，台灣政府不可能會跟進執行，身處台灣的台獨分子也不會傻到主動去大陸投案。從這個角度來看，大陸這次懲戒台獨的措施，短期內恐怕不會有立竿見影的效果，未必能觸及到台灣綠營的痛處。

然而，美國對全世界大部分國家也沒有司法管轄權，但是它每次推出制裁措施，都會引起很大的威嚇作用。可見很多法律並不是看有無真正的管轄權，而要視乎國家實力。以往的歷史也證明，類似「戰犯名單」的措施，在很多時候確實能發揮效果，給名單上的人帶來極大壓力，既擔心被身邊人當作投名狀，又擔憂出境被拘捕。

北京早年已實施《反分裂國家法》，不過量刑標準和程序規範相當含糊。大陸這次發布台獨懲戒法律文件，就是要修補該法的法律漏洞，施展切香腸式策略進一步打擊台獨分子的活動空間。此舉短期內固然難以傷及綠營大老虎，但隨着大陸國力日漸強大，其作用將在之後的歲月裏慢慢顯現出來。