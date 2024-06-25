香港怎麼了？自詡國際金融中心、國際航空樞紐，竟然大停電事故不斷，連機管局電腦系統都冧檔。這些過去鮮有聽聞的罕見事故，現在逐漸成為常態，作為香港人，與有辱焉。

機管局電腦系統當機，事隔多個小時始逐步恢復正常，期間航班資料顯示屏幕無法運作，要原始地由人手去寫白板向乘客提示訊息，衰過啟德年代，猶如電視劇《大時代》70年代港交所用黑板粉筆寫字，堪稱笑話。而今個月中黃大仙才大停電4小時，港府剛責成中電聘請顧問聯同機電署徹查原因，話口未完，元朗、粉嶺、沙田、葵涌多區，前日凌晨突然電壓驟降熄一熄燈，鑽石山有屋苑甚至停電起碼一小時。中電竟然賴起「極端天氣」來，可是，近日天氣炎熱卻無風無雨，怎麼又是天氣的錯？以這種態度來解決問題，幾可肯定只會爆發更多問題。

諉過於天、諉過於人，也見諸一眾高官。本港治安持續惡化，今年首5個月總體罪案有36,940宗，按年上升3%，當中爆竊案有604宗，較去年同期勁升超過30%，升幅主要來自住宅爆竊。執法部門高層回應罪案增加，不是檢討打擊罪案是否有不力之處，而是歸咎於市民外遊。他指，相信爆竊案上升是因為去年全面通關後，很多市民外出旅遊，呼籲市民外出時要關好門窗。這跟將性侵案的責任，歸咎於受害人衣着不密實，有甚麼二致？

然後人們又看到，幾位英明神武的保安局高層，在官方FB大晒「電影海報」一般的宣傳廣告，原來幾位高官要在「小紅書」做推廣，個個仿似大明星。可能內地網民會感興趣，但作為香港納稅人，對此很納罕，香港罪案數字一年高於一年，高官卻熱衷於做網紅，難道這就是良政善治？