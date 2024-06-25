近期網絡上盛傳美國和沙特阿拉伯的所謂「石油美元協議」在50年有效期後不再續簽，意味着美元霸權時代即將終結。不少內地網民看後莫不歡喜若狂。不過我查了一下，國際權威的媒體都沒有相關報道，金融市場亦沒有受到衝擊，可見這消息流料居多。

50年前就是1974年。翻看當年美國《紐約時報》的報道，美國和沙特政府在1974年6月8日的確簽署過一份協議，裏面提及美國激勵沙特提高石油產量，以推動兩國經濟合作。但該協議並未訂明沙特賣石油不能採用美元以外的貨幣結算，亦沒有50年有效期一說。換言之，所謂的「石油美元協議」並沒有白紙黑字地存在過。

不過話又說回來，美國在1973年爆發第一次石油危機後，決心解決石油供應問題，曾在1974年派高官前赴沙特，承諾以後從沙特進口石油，並向沙特提供軍事援助和裝備，但沙特也要將賣石油給美國的收入，每年買入數十億美元的美國國債。

當年石油是全球最重要戰略資源，美國是第一大石油消耗國，沙特則是最大輸出國。在合作過程中，美國既獲得石油供應保證，又得到一個國債的大買家，有助奠定美元在國際大宗商品貿易中的領導地位；而沙特也有了鐵桿大客戶，以及得到美國的軍事安全保障。這一合作可說是各取所需。

但世事已變。現在國際上最大的石油買家是中國，去年中國人民銀行已經與沙特中央銀行簽署雙邊本幣互換協定。而石油的戰略地位亦遠不如上世紀重要，更何況今天的美國已成為全球最大的產油國，毋須再向沙特大手筆進口石油，即使真的有所謂「石油美元協議」亦無法執行。總而言之，美元霸權的確日薄西山，但肯定不會一下子就消失。