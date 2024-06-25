小鬼難纏，還要口水多，無尿屙。老朽係講菲律賓！菲律賓近期喺南海同中國一直有衝突，中國海警上周喺南沙仁愛礁維權執法，阻止菲律賓運補船及快艇向非法坐灘軍艦運送物資，事件持續發酵。菲律賓總統小馬可斯日前煞有介事地表示，在保衞國家的過程中，忠於菲律賓人的本性，希望和平解決所有問題，在履行職責時不會訴諸武力或恐嚇，也不會故意傷害任何人；佢仲強調，菲律賓立場堅定，永遠不會被任何人嚇倒，會繼續根據國際法行使自由和權利。講到自己係「正義之神」化身咁款！

講真，彼此實力太懸殊，中國若然動真格，就如巨人欺負細路仔，中國根本不屑為之。當然，菲律賓也不是沒有自知之明，即使有美國撐腰，一旦有事，亦遠水難救近火，何況美國經常口惠而實不至。菲律賓似乎亦略有所悟，言詞上已有所降溫，其海岸防衞隊發言人塔里拉上周六稱，中方違反國際法阻止菲方向馬德雷山號軍船守軍作例行和合法補給。但他指當日的衝突不構成武裝攻擊，海岸防衞隊和武裝部隊有能力執行輪換和補給任務，未來行動需先獲得總統批准，目前不需請求其他國家支援。這番話，有點夜行人吹口哨，自我壯膽而已。塔里拉對事件中有菲軍士兵斷指，佢話傷勢係因中菲船隻高速衝撞造成，屬於意外。

中國大早一再呼籲菲方停止侵權挑釁行為，指中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權。仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，美國為了自身地緣政治私利，明目張膽為菲撐腰打氣；行徑嚴重危害區域和平穩定。

菲國若盲目充當美國嘅爛頭蟀，無視自己「國小而處卑，智小而謀大」，面對解放軍長期實戰訓練和護島有責的決心，恐怕不會只是斷指意外咁簡單！