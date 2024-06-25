中華體育文化源遠流長，不少運動項目如「蹴鞠」、「15柱球」與現代運動項目十分類似。不少香港市民近日參加「慶祝香港特區成立27周年『中國文化共融運動日2024』」，一同體驗了這些古代運動。不少人表示，第一次了解如此多古代運動，感到新奇之餘，更體會到中華文化的博大精深。

活動將「蹴鞠」、「捶丸」、「投壺」等古代運動帶入香港社區，讓市民從趣味中深入了解中國源遠流長的體育文化，同時推動不同國籍青少年以不同文化背景在運動間溝通交流，增加社區和諧。

「蹴鞠」類似今日的足球，據史料記載，早在戰國時期已出現，而從漢代、宋代及清代均有流行，可說是流傳久遠、影響較大的一朵體育奇葩；「捶丸」正式出現在北宋晚期，在遼、金、元、明時期，成為一項風靡的戶外運動。無論從球棒製作、球體大小、場地設定及競技規則，都和當今的高爾夫球賽有類似之處；「投壺」是把箭投入壺中的一項傳統活動，是六藝之一射藝的延伸，講求如立德正己、君子之爭、發而不中，反求諸己等禮儀和價值。

中國古代雖無「體育」一詞，亦無「運動」的概念，但實際上卻有與現代「體育」和「運動」概念相符的活動。六藝包括禮、樂、射、御、書、數，當中「射」是指射箭，「御」指馬術，而射箭和馬術均是現今奧運比賽項目。此外，一些傳統的競技遊戲、士子的修養工夫、民間各種肢體運動表演也與「體育」和「運動」概念相通。而事實上，中華體育文化是中華精神文化生活重要的一環，其作為古人須臾不可離身的生活方式，更體現傳統中華文化中，講究追求身體和精神能在過程中得到頤養和調和的精神，是中華文明系統的一個有機組成部分。

古語說：「勤有功，戲無益。」但古代休閒文娛生活多姿多采，下棋、彈琴、風箏、觀賞花鳥蟲魚、玩賞古玩珍寶……無論靜態或動態，都表現出中國地大物博、多元民族共融下，形成絢麗多彩、獨具特色的文化內涵。同時，「戲」亦未必無益，皆因亦能陶冶性情，藉着不同休閒娛樂活動，培養出有器量、謙虛、尊重別人等不同美德。特區政府一直大力推動本地體育發展，不妨考慮加強向市民尤其青年推廣古代運動及中國運動文化，鼓勵社區舉辦更多體育與傳統文化相結合的活動，同時將這些活動推進校園，讓更多本地青年了解，甚至親身體驗中華傳統文化的魅力，藉此增強國家文化及身份認同。

古代中國運動之風源遠流長，不但蘊含調養身心的傳統精神，其多樣化和發展歷程亦為今天的體育活動提供了經驗和借鑑。更重要的是，國家文化認同是促進國家團結和發展的重要因素，期望政府可採納建議，加強在社會上推廣包括中國古代運動等國家文化，助社會建立對國家文化的認同和自信的體系。