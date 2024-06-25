世界視線：俄聯北韓越南　打破東亞平衡

俄羅斯總統普京訪問北韓與越南，在地緣政治方面，改變了東亞的權力平衡。東亞本來是中美對峙的戰場，俄羅斯從來參與有限，這主要因為它的發展與政治重心一直在歐洲。北韓有一定的影響力，但往往被連結在與中國的關係、中美的政治平衡方面。金正恩的崛起，提升了北韓的重要性，卻沒有動搖中美的平衡。理由是中朝關係，似好不好，北韓與中國雙方還是保持一定的疏離。俄羅斯的插入，一方面加強了中俄合作，而合作再不限於能源貿易，還包括了東北亞地區的共同發展。

其中，最戰略性的是俄提議三方開發圖們江，讓北韓開放河口使中國可從吉林經圖們江出日本海，改變在日本海、北韓以北中國無出海口的缺陷。日本海便由俄、朝、日加上中國主宰，對日本抑制便大，對北韓的軍事保護更大。即使中國未必願與北韓聯防，俄朝《全面戰略夥伴關係協議》使俄朝軍事上互保，也因中俄的緊密軍事合作，中朝的關係也必提升。

日本與南韓勢弱，日本海便需美國進入協助，把美國在東亞的防線拉闊、軍力分薄；且日韓基地不足以使美軍有堅實後勤支援迎抗中俄的海軍，和北韓近岸的騷擾，包括其中遠程導彈的作用。中俄朝合作，東北亞的戰線拉長，美國的防線再不是以台灣為中心的一二線島鏈防衞。中國海軍已突破圍堵，直逼關島以至夏威夷。俄海軍在日本海可牽制日本和駐日韓的美軍。更有機會，在與中國協調下，南下黃海、台海、南海，給美國添壓。

普京訪越南，重點是經濟合作。但經濟合作的基礎是政治上有良好關係，越南與俄羅斯的合作不涉及中國，也可看為越南引進俄羅斯是為了減少對中國的依賴。可對中國不會有敵意，俄越也不會針對中國。俄越關係會抑制美國對越南的拉攏，阻止其在菲律賓以外滲透東南亞。俄羅斯與印度友好，加上越南，對美國在亞洲建立類似北約的軍事組織便有抑制。美國主導的美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）和美日印澳四方安全對話（QUAD）中印度的角色會轉消極。越南不會加入，美國在南海或印太地區便難以在原有的盟友基礎上擴張，中國受的壓力大可減少。

東亞、東北亞今後不但是中美競爭、俄的插入，雖不會全面扭轉中美之間的權力平衡，但平衡已偏傾，美國圖返亞太來對付中國，更不容易。

研究院院長 陳文鴻