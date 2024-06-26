世界視線：普京訪朝大豐收　破解美國包圍圈

俄羅斯總統普京上周訪問北韓之後，西方好戰及反戰的軍政專家，紛紛評論其對俄烏戰爭及全球反美國霸權地緣政治的影響。

事實上，最令華府鷹派政治團夥及智庫人物擔心的，是普京會以美、法、德三方元首支持烏克蘭使用遠程武器裝備襲俄為由，提供北韓高精密武器。西方特別是美國最擔心的，是俄羅斯會提供北韓精巧化核彈、高超音速及精準導彈制導技術，使北韓導彈可以有效及精準打擊美國西岸城市。

過去奧巴馬政府時期，曾考慮對北韓核設施採取先發制人的打擊，當時未執行是因為美方認為，只要向中、俄施壓，他們就不會向北韓提供相關技術。如今北約與俄羅斯撕破臉，而北韓核打擊能力已具備不可逆轉的威脅及發展潛力。再加上俄國及北韓簽署了《全面戰略夥伴關係協議》，向華府表明若美國打擊北韓核設施，俄方肯定會執行對美報復式核打擊。

如今最感憂慮的是日本和南韓政府，因為北韓核武裝備的發展，加上中、俄在日本北部海域頻繁、緊密的軍事活動，美、日、韓的軍事力量對比正在削弱中。此外，普京藉對北韓的核支援及全面戰略夥伴關係的建立，公開對南韓供應武器支援烏克蘭提出警告，並作出有效的威脅。

普京今次訪朝，亦為兩國創造雙贏局面，北韓可向俄羅斯提供大量155mm炮彈及其他有需要的武器，以換取俄羅斯的糧食和能源，有助大幅改善民生，而俄羅斯也可藉此長期維持在俄烏戰爭中的火力優勢。

美國如今的處境是進退維谷，白宮國家安全委員會發言人柯比，日前還公開宣稱美方仍在支持烏克蘭打勝仗；總統拜登在出席七大工業國集團（G7）峰會期間，與烏克蘭總統澤連斯基簽署一項為期10年的安全協議，美方承諾會在俄烏衝突中長期支持烏克蘭，並協助烏國更接近成為北約成員國。不過，這份協議未經美國參議院通過，11月大選後隨時變成一張無法跟進的廢紙。

其實，大部分歐美軍政專家都很清楚說明，烏克蘭在俄烏戰爭中處於劣勢，即使F16戰機到來，亦會如先前供烏的先進武器一樣，變成廢鐵，除非北約派軍隊正式進入烏克蘭。然而，若北約軍隊攻佔烏東已併入俄羅斯的土地，就有可能招致北韓依據俄朝《全面戰略夥伴關係協議》，派兵前往參戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻