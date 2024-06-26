正論：網絡罪案多如毛　打擊不力禍無窮

創新科技發展一日千里，隨之而來是新型罪案急增。香港今年上半年錄得逾5,000宗網絡保安事故，較去年下半年勁升逾三成；當中主要為網絡釣魚及殭屍網絡攻擊，而釣魚攻擊持續上升，涉及網址數目更是有紀錄以來最多。香港是世界有名的自由港，網絡同樣自由有餘，安全不足。港府擬推出全新法例保障關鍵基礎設施的電腦系統，訂明營運者有責任保障及通報事故，遲做總好過不做。

香港網絡安全事故協調中心指出，今年上半年所處理的網絡保安事故有5,161宗，較去年下半年的3,950宗上升31%。當中以網絡釣魚攻擊佔比最高及升幅最大，由2,018宗急升至3,212宗，升幅達到59%，涉及18,474個網址，較去年下半年升逾一倍。

種種數據表明，網絡罪案多如牛毛，已成新興詐騙犯罪主流。尤其AI興起，傳統的網絡攻擊轉由AI協助，包括以AI發動更精密的網絡攻擊。例如早前有大型機構遭到深偽技術詐騙（Deepfake），一名香港跨國公司職員收到聲稱是英國總部財務長視訊會議的郵件，共有數名他認識的同事出席，他不虞有詐，會議後按指示將巨款轉帳到不同戶口，結果令公司損失2億港元，令人震驚。至於釣魚郵件騙案同樣禁之不絕，連行會召集人都曾經中招。加上電話騙案、金融騙案推陳出新，香港早已淪為詐騙之都。

必須指出，網絡安全事故背後都有犯罪集團操縱，令整場騙局更加精密，更難以打擊；何況本港網絡保安一向脆弱，致令黑客集團有可乘之機且屢屢得手。這陣子，由公營機構到私人公司皆發生黑客入侵和勒索事件，即使這些機構和公司拒絕就範，但同樣束手無策，代價卻由廣大市民和客戶承受，個人私隱遭黑客集團在暗網公開，衍生更多罪案。

香港自詡國際金融、貿易、航運及通訊中心，以港府網絡保安之豆腐渣，要是這些經濟命脈被黑客打主意，隨時令整個社會陷入癱瘓。勿謂這是危言聳聽，日前機管局電腦系統發生故障，儘管當局強調不涉黑客攻擊，但已令航班升降有所延誤，帶給旅客混亂。各界必須吸取教訓，提高警惕，否則一旦有犯罪集團攻擊本港重要的電腦和網絡系統，後果必然是災難性。

道高一尺，魔高一丈。去年本港詐騙案佔整體罪案高達四成四，雖已設立「防騙視伏器」和「防騙視伏App」等軟件協助市民辨識詐騙陷阱，又不斷增加防騙宣傳，但這些應對措施，顯然未能追上日新月異的網絡詐騙手法。網絡犯罪不會局限於一時一地，在香港境內落網的往往只是爛頭蟀，真正的幕後黑手和骨幹遠在海外。港府必須聯同內地及國際社會，一起加強應對網絡犯罪。

近日保安局「三巨頭」卯足勁在「抖音」做宣傳，猶如電影明星一般，好不威風。惟納稅人卻有疑問，本港不僅罪案數字年年增加，新型網絡犯罪又層出不窮，高官卻沉迷做網紅，對打擊罪案有用否？