黎巴嫩真主黨警告塞浦路斯不要借機場供以色列空軍作基地，法國竟跳出來表示它的海軍戰艦會防衞塞浦路斯，並說會出兵黎巴嫩，攻擊真主黨。美國亦宣稱會保衞塞浦路斯及附近海域。

全面戰爭未開展，美法便急不及待地提出防衞諾言，顯然以軍計劃便是以塞浦路斯作為國內機場被襲之後，海外新的作戰基地。而法國要派軍至黎巴嫩助戰，便是重返中東，意圖恢復在二戰初期與英國劃分中東的歷史。法國或許預料以色列是沒法單獨進攻真主黨。法國正在西非被它的前殖民地驅趕出來，趁中東危機，以色列不能對抗真主黨的政治時機，企圖重振其西方大國的聲威，也希冀在中東再佔回一點土地。中東以巴之戰帶來的西方和區域政治，便十分複雜，不止以色列的猶太人與巴勒斯坦的阿拉伯人之爭這樣簡單。

有說，在烏克蘭戰爭還未分勝負，美國真正的企圖是重返亞太，對付中國，不會讓以色列在中東開展全面戰爭。不過，海內外的猶太人大多堅持在迦南之地建國，巴勒斯坦之爭便是不可解決。以色列政權在歷次中東之戰，都要用戰爭打開生路。今次以色列極右政權亦一樣，一直不聽美國的勸阻，但仍然一直獲得美國的經援、軍援和軍事上的協防，主因還是在美國的金權政治裏，猶太人有着重大的勢力，美國不能不保衞以色列，也把以色列在中東的安危，連上了美國在中東以至全球霸權的成敗。

美國國務卿布林肯不停地訪問中東，游說以色列及美國盟友，目的是希望避免全面戰爭，也為以色列安排支援，但沒有用多少力量抑止以色列的種族主義殺戮行動，就連花3億多美元在加薩海岸建臨時人道物資碼頭，實際是供以軍後勤補給之用。美國海軍也在防衞以色列的南方，早已參戰。全面戰爭一起，美國還是會與以色列共同進退。

一旦真主黨、哈馬斯等重創以色列，揮軍進入以境時，相信美軍必然立即空降，替代以軍防守。法國若遵守承諾，也會空降黎巴嫩，從敵後牽制真主黨。這樣的全面戰爭發展，下一步便是沙特阿拉伯、伊朗的政治斡旋和談判，不然真主黨等與美軍打上，情況會更慘烈，以色列與黎巴嫩都會遭巨大破壞，伊斯蘭教對美國聖戰又起。或許美軍可挫敗真主黨等，保存以色列國，但中東的深仇大恨更深，災難的日子還會繼續。