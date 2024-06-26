中國最權威的司法機構和執法部門——最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部，日前聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，用法律武器具體而嚴明地制訂大陸「打獨促統」，做到「三個嚴」：一是嚴密法網，二是嚴格追責，三是嚴厲懲處。

對於「台獨」頑固分裂分子，大陸已經陸續公布了幾批名單，包括台灣當局的一些政軍高官、利用選舉圖謀上台執政的一些政客，以及在宣傳、教育、意識形態領域鼓動「台獨」、「去中國化」的「耕耘者」、「吹鼓手」。這些人都干犯了《反分裂國家法》，在中國統一之前和之後，他們都將被追究法律責任，被抓捕歸案審判或通緝，根據中國大陸相關法律規定被定罪，最高刑期可判終身監禁和死刑。

今次「兩院三部」的《意見》公布後，整件事就完成相關法律規定和程序，進入執行階段。那些已上名單的「台獨」頑固分子就要「開檔立案」，相關執法部門就要「做嘢」、「動起來」。

「分裂國家罪」屬於刑事罪行，中國大陸與世界上65個國家有刑事罪行的互助協議，名單上的「台獨」頑固分子，只要大陸有關部門偵查、搜集到證據，就可以對他們傳訊到案，也可對他們缺席開庭審訊，可向65個國家發出「海捕文書」，協助中國警方抓捕在這些國家出現的疑犯。對已經上了大陸「台獨」頑固分子名單者，大陸「打獨促統」的法律武器已經不是「說說而已」，不是嚇唬而已，而是針刺到肉上。

台灣賴清德當局不知「死之將至」，還在囂張；台灣陸委會還發聲明，說是大陸恐嚇台灣，說是大陸沒有對台司法權，說是大陸當局此舉「不利兩岸交流和平」，台灣方面絕不退縮云云。賴清德當局還在嘴硬，但是掩飾不住內心的驚恐。中國大陸方面則已有「後招」，懲治「台獨」頑固分子，就要落實到人頭上。