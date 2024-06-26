繼華為和TikTok後，大疆無人機又被美國政府盯上。美國眾議院近日以國家安全為由，通過包含大疆無人機禁售條款的《2025財年國防授權法案》，其中包括《反制中共無人機法案》，現在只待參議院通過並交給總統拜登簽署就會正式生效，意味大疆無人機日後恐無法在美銷售。

如意算盤是這麼打，能否落實卻是另一回事。早在2017年，美國已想禁售大疆，但做不到就是做不到。當時美國移民局指，大疆可以收集美國的住址訊息傳回北京；華府隨即啟動對大疆的調查，美軍更要求各單位停用。但事實是，美國的執法部門以至軍方，依然採購大疆無人機，皆因其價格和功能無出其右，美國本土製作根本遠遠比不上。美國九成執法部門使用大疆無人機，特別用於巡查失蹤人口和山火救災。

在美國以至全球消費級和工業級無人機市場，大疆均佔七成以上份額，擁絕對優勢。儘管大疆出產的是民用無人機，但只要稍加改良，就可用於軍事用途，在俄烏戰場上，外媒便踢爆烏克蘭採用大疆無人機。烏國官員承認，美製無人機很脆弱，無法抵抗俄羅斯的信號干擾和GPS過濾技術。中國大疆超班，美國絕對無法企及。

美國警方亦承認，要在市場上找到跟大疆同等價錢和質素的無人機作替代，是不可能的事。於是乎，美國又開始製造輿論，指大疆要繼續在美國做生意，唯一辦法就是分割另一間沒有中國管理和中國資金、由全美擁有的子公司。至此，美國再次露出狐狸尾巴！正途競爭不過中國便使橫手，無法禁售便逼中國出售，總之公我贏、字你輸。

這一套已見諸對付TikTok，現在又想用同一招吞併大疆，但今時不同往日，中國豈會任由美國魚肉！