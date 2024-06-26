北京發布懲治台獨新規，最重可判處死刑，雖說目前尚停留在「意見」階段，還未正式入法，但已引起台灣內部議論紛紛，各界也等待始作俑者的賴清德，是否能拿出對應的辦法。沒想到先是民進黨秘書長林右昌，硬扯「那中華民國所有國民投票選自己的總統，每一個都是台獨分子。」接着賴清德在記者會居然說：「在中國的眼中，不贊成統一就是台獨，換句話說，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在其眼中都是台獨。」「台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨。」

先不說「中華民國派」可是標準的「統派」，只是對統一的方式可能和中國共產黨的看法不同，賴清德這說法把中國國民黨與新黨全都納入了獨派，真是讓人啼笑皆非！就在同一天的民進黨「下鄉宣講」中，還不斷宣傳中國國民黨與民眾黨都是「中共同路人」，是秉承習近平的意志來台灣進行統戰，現在在賴清德的口中，在野黨忽然又都變成獨派了，這到底是甚麼亂七八糟的邏輯？獨派其實也是中共同路人嗎？

說穿了道理也很簡單，賴清德自己捅了馬蜂窩，把局面鬧到不可收拾，但他卻不想扛起這個責任，只好瞎扯全台灣都是獨派，目的就是告訴台灣人，大陸針對的不是我，是針對所有台灣人。明明是賴清德這一小撮極端台獨分子闖的禍，卻要拉着全台灣所有人一起陪葬，這就是台灣獨派的本質：只有嘴炮，沒有肩膀。

小馬可斯想拉着美國和大陸在南海周旋，發覺美國不上這個當後，只能訕訕地宣稱不會啟動《美菲共同防禦條約》。賴清德想拖美國下水不成，現在又想拉2,300萬台灣人跟着他一起入坑。台灣60%頭腦還清醒的人，可千萬別上這個當啊！