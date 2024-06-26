由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成的金磚五國，今年加入沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、伊朗和埃塞俄比亞，成為金磚十國。最新消息是泰國亦已申請加入金磚集團。

金磚集團不是邀請制，而是申請制，其他國家想加入，需要原有成員同意才行，泰國最終能否成為金磚成員國尚有變數。不過，若泰國成功加入，將是東南亞地區第一個加入金磚集團的國家，很可能出現連鎖效應，推動其他東南亞國家申請，讓金磚集團的成員更多樣化。事實上，除了泰國，據悉還有30餘國已表達加入金磚的意願，包括早前明確表態的馬來西亞。這些迹象反映金磚集團作為新興的國際性組織，其吸引力正不斷提高。

回顧金磚集團這個概念，在2001年提出時，四個創始國在全球GDP中的佔比只有8%左右，遠不如美國主導的G7的65%。但時至今日，金磚五國的GDP已佔全球26%，G7則大幅降至43%。據悉，今年金磚十國佔全球GDP總量的比例更超過了歐盟，彰顯新興經濟體的強大實力，難怪金磚集團吸引愈來愈多國家有意加入。

眾所周知，以美國為首的西方國家，在國際上長期把持着主導權和話語權。隨着金磚國家的壯大，美歐霸權面臨日益增加的挑戰。日後世界秩序將愈趨多極發展，真正的多邊主義即將到來。比方說，金磚集團共同倡議建立的金磚新開發銀行，正主動為綠色經濟和科技等成員國項目融資，成為世界銀行和國際貨幣基金組織以外新的選擇。該組織也在加速繞開美元，積極在框架內使用具有本幣的跨境結算系統，以擺脫西方金融體系的控制。當金磚集團成功建立自己的國際支付系統，就意味着世界金融新秩序即將誕生。