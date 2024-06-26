近日最引人關注的國際新聞，除了俄羅斯與北韓正式簽訂軍事同盟協議，便是全球多國被世紀熱浪侵襲，直接或間接奪去大量民眾的性命。其中伊斯蘭教聖城麥加的朝聖活動，截至上周末已造成1,300人中暑死亡。將於下月開幕，標榜綠色、低碳的法國巴黎奧運會，亦因選手村不設空調系統而引起多國不滿，擔心會影響運動員表現及增加受傷機會，當中美國已表明會空運冷氣設施到當地自用。

香港日前亦平了140年來最熱「夏至」紀錄，加上近月多次發生停電及電壓驟降事故，酷熱天氣加上冇冷氣、冇風扇、冇電梯，通風欠佳的密集高樓大廈頓成人間煉獄。電力公司聲稱是雷暴等極端天氣所致，但其實極端天氣常態化已是不可逆轉的事實，各方都必須預早加強應對。

事實上，類似事件最近在多個外國城市亦頻頻發生。電網互聯的多個巴爾幹半島國家，早前發生連鎖式集體停電，原因不外乎供電設施老化，無法應付因酷熱天氣而大增的用電需求。最新是英國曼徹斯特機場大停電，引發大量航班取消、延誤和行李運送大混亂，成千上萬的旅客受影響。但不少歐洲國家民眾早已見怪不怪，因自從近年極端天氣常態化，以及俄烏戰事引發能源供應短缺，停電、加電費和限制供電已成了日常生活的一部分。

應對極端天氣和能源短缺並無秘訣，方法就是盡量減少使用和浪費能源，尤其是傳統石化燃油和燃氣，以及轉用太陽能及風力發電等可再生能源。但美國偏偏反其道而行，為了短期的選舉政治和商業經濟利益，肆意打壓價廉物美的中國製環保交通工具及太陽能發電設備，並迫使歐盟、日本等深受酷熱天氣影響的盟友跟隨，損人害己，禍及全球。