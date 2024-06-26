以色列總理內塔尼亞胡日前接受以色列電視台訪問，表示現階段與哈馬斯嘅激烈戰鬥即將結束。然而，佢又話這並不代表戰爭結束，只係喺拉法嘅激戰告一段落，強調以軍行動會繼續，直至殲滅哈馬斯及讓餘下約120名人質獲釋。內塔尼亞胡嘅好戰本色，以及將巴勒斯坦人趕盡殺絕嘅「初心」，根本從來冇變。

內塔尼亞胡同時指出，以軍之後可能把重點轉移至接壤黎巴嫩嘅北部邊境，主要出於防衞，也為了讓撤離嘅居民重返家園。事實上，自加薩戰爭爆發後，以軍與黎巴嫩真主黨幾乎每日都喺北部交火，因此約6萬名以色列民眾被迫疏散。

如今，以哈戰事稍斂，卻牽涉以色列和黎巴嫩真主黨之戰。美國為此甚感憂心，其參謀長聯席會議主席布朗警告，以軍一旦入侵黎巴嫩對付真主黨，可能觸發伊朗加入戰鬥，引發更廣泛戰爭，增加駐中東美軍嘅風險。伊朗以及與伊朗結盟嘅武裝分子若然加入戰鬥，難免引發一場影響更廣泛嘅戰爭。真主黨領袖納斯魯拉日前表示，真主黨有逾10萬名武裝成員，足夠應付目前嘅戰爭形勢。

然而，納斯魯拉曾經說過，若與以色列爆發全面戰爭，需要「抵抗軸心」其他成員協助。所謂「抵抗軸心」，應該係指伊朗、伊拉克、也門、阿富汗和巴基斯坦等地嘅武裝分子。呢，美國傳媒報道，伊拉克等地武裝組織已派駐顧問到黎巴嫩；伊朗領導嘅「抵抗軸心」一直堅持多戰線跟以色列抗爭，直至以軍停止在加薩針對哈馬斯嘅戰爭。也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）喺以哈戰事爆發不久，便經常襲擊與以色列相關嘅船隻。內塔尼亞胡揚言會調兵對付真主黨，戰事必觸發伊朗等加入。「好戰必亡」，內塔尼亞胡將嘗苦果。