正論：房策評分續沉底　振市無招失信心

本港經濟不景，連帶樓市也持續低迷，不管港官如何豪言「10間店舖結業的同時有16間開業」，一樣無法提振人們信心。一項最新的民意調查顯示，市民對社會政策的滿意度，10項之中有9項下跌，當中房屋政策包尾。現屆政府上場兩年，樓市跌足兩年，即使港官舌粲蓮花，人們對前景依然無信心。

現屆政府的民調滿意度，可以用一蟹不如一蟹來形容。以今次民調為例，房屋政策的滿意度跌至4.6分，較上次調查的4.65分再跌0.05分；排尾二的是安老服務，由4.99分下跌0.21分至4.78分；青少年服務、勞工政策、社會保障政策、家庭及兒童福利服務、醫療衞生政策、為殘障人士提供康復服務，以及專上教育政策評分均全線下跌，唯一一項政策滿意度上升為基礎教育政策，微升0.01分至5.37分。

當然，有關民調機構有反對派背景，相信不少人會對結果嗤之以鼻，認為只是政治偏見。但若不因人廢言，單論評分最墊底的房屋政策，現屆政府的表現的確令人失望。不是說港府不努力，而是用了力卻沒有效果。誠然，現屆政府提出興建簡約公屋加快基層上樓，惟簡約公屋只是杯水車薪，而且作用跟過渡屋無異，都是挖東牆補西牆，何況公屋供應「頭輕尾重」，要等下個5年期才有望顯著增加，屆時是否真正達標無人說得準，跟望梅止渴無異。至於私樓市場同樣疲不能興，樓價跌跌不休。反映樓市的中原城市領先指數CCL最新報143.38點，創14周新低，只差0.25%，便完全蒸發撤辣後所有升幅。

中國人向來重視買樓，覺得有「磚頭」才有安全感，香港人尤甚，不少人均視一個物業為安身立命之所，窮畢生之力就是為了供樓。回歸後本港樓市大部分時間只升不跌，樓市炒風熾熱，業主和投資者身家水漲船高的同時，基層上樓卻極其艱難，引發民怨，也導致港府使出辣招干預，卻依然無濟於事。箇中原因，除了低息環境和住屋剛性需求，更反映人們對前景有信心，深信明天會更好。然而一場世紀疫情改寫一切，疫後復常卻未見經濟有所改善，樓價只升不跌的神話破滅。

可以看見，現屆政府上場兩年來，樓價愈跌愈有，至今已比2021年最高位蒸發近三成。高息和新樓供應過剩固然是主因，但疫後市況低迷，通關後沒有起色，直接打擊市民和投資者信心。破產管理署公布5月破產呈請宗數達到871宗，是自2022年4月以來最高，按月增加逾17%，按年更飆升近35%，跟物業價格下跌、過度投機及銀行催收貸款有關。更不必說消費市道疲弱，執笠潮不止，並非高官一味唱好就能令人們對前景有信心。

昨日立法會三讀通過《政府租契續期條例草案》，掃除了2046年地契到期的障礙，但信心易毀難建，如何重拾樓市景氣，着實考驗執政者的能力與智慧。