俄羅斯總統普京上周旋風式訪問平壤，俄羅斯和北韓落實「全面戰略夥伴關係」，美國及西方受到沉重打擊。俄朝關係的空前強化，還有中國因素的注入，中俄已有「不封頂」的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，俄朝及中朝也關係密切，中俄朝形成了三者互相支撐的相合相套兩個連環，中俄朝任何一方受到敵人攻擊，兩個連環可使三方作出協調反應，成為一個更加強而有力的戰略大格局，令美國和盟友建立的所謂「印太戰略」處於下風，從而大大削弱美國在西半球的力量。

目前而論，俄羅斯正處在抗擊美國、歐盟、北約的最前線，已經打了兩年多的俄烏戰爭，美國和北約已經在相當程度上介入了這場戰爭。俄羅斯雖然戰績不俗，但相當吃力，若無北韓和中國以各自適切的方式在政治、軍事、經濟上的支持，俄羅斯仍很難說一定會取得最後勝利，長期的消耗對俄羅斯的復興會很不利。在這個問題上，美國和西方也看到了這個可能，並把阻撓、離間、破壞中國和北韓的支持，當成最終打垮俄羅斯的必要條件。打垮了俄羅斯，也就是為美國幹倒中國創造了條件。

更重要的是，現在誰也吃不準美國在完成11月的大選後，對俄烏之戰是個甚麼態度。無論是拜登還是特朗普，都讓人吃不準；或許，無論是拜登還是特朗普，也都沒有「定型」的想法和取向。現在他們兩位飄忽不定的「驚人之語」，都是競選語言，說完就忘；即使未忘，也不必當選後定要兌現。在這種情況下，莫斯科、北京和平壤都會把形勢評估得更加嚴峻，做好最壞打算，也即美國會在軍事上直接捲進去，爆發俄羅斯與美國、北約的戰爭。

按照目前俄中朝「雙連環」的戰略夥伴合作來看，一旦俄美爆發戰事，北京和平壤就會與莫斯科軍事協同，共同對抗美國及其盟友，勢必形成兩個陣營。如此看來，第三次世界大戰爆發的戰略格局，已見雛形。