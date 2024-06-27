中國人說，要想富先修路。這是至理名言，基礎設施對經濟社會發展的重要性不言而喻，基建速度和效率更是反映一個國家的經濟實力和治理能力。美國號稱全球唯一超級強國，但基建方面一點也看不出強國的樣子。今年3月，美國馬里蘭州巴爾的摩大橋被貨輪撞斷，造成嚴重人命傷亡，還阻斷了航道，當局動用大量人力物力財力，經過近3個月清理，最近才宣布重新開放航道。馬里蘭州州長自賣自誇：「只要我們一同努力，確實可以完成大事。」

僅僅清理航道就花了近3個月時間，耗資逾億美元，這也當成大事炫耀一番，令人啼笑皆非。如果大橋重修完畢，老美豈不是要飛起來？馬里蘭州當局估計，重修大橋需要約20億美元，最快2028年才能完成。大家說說看，這種基建速度和效率到底屬於甚麼水平？世界經濟論壇曾在一份報告指出，美國在富裕國家中交通基礎設施排名進不了前十。其實，即使和部分發展中國家比較，美國基建也相形見絀，有些方面甚至還不如第三世界國家。

有人說，若是在中國，清理這條航道大概只需幾天時間、幾千萬元人民幣；重修大橋也絕對不需要這麼長時間、這麼多金錢。這不是無的放矢，中國「基建狂魔」並非浪得虛名，美國根本無法相提並論。在中國，修建全長36公里的杭州灣大橋，總投資才138億元人民幣；修建逾41公里長的膠州灣大橋，更是僅需100億元人民幣。反觀美國巴爾的摩大橋才2.6公里長，只是重修而已，就需要將近20億美元（約140億元人民幣），簡直令人咋舌。

這說明了兩個問題：第一，美國基建成本高得驚人；第二，美國GDP充滿水分。同樣的基建工程，美國耗資往往是中國的十幾倍，單是清理一條航道就增加了逾億美元「經濟價值」，難怪其GDP排名世界第一。實際上，美國創造GDP的門路還多的是，基建昂貴只是其一，從衣食住行，到醫療和保險，再到多如牛毛的訴訟和律師費，哪樣成本不高？甚至連黃賭毒也算進GDP，世界第一大經濟體就是這樣煉成的。

許多人經常拿中美GDP來比較，認為中國很難追上美國。其實這年頭GDP已說明不了甚麼問題，美國經濟脫實向虛，攙雜了太多水分，根本無法反映實際情況。不管是基建能力，還是工業實力，美國早就不是中國的對手。